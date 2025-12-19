Villa María: Se inauguró la muestra “Malvinas en los medios”

Quedó inaugurada la muestra “Malvinas en los medios” en el Museo Municipal Malvinas Argentinas, ubicado en Sarmiento 1129, de Villa María. La propuesta, de acceso libre y gratuito, invita a recorrer cómo la prensa argentina narró el conflicto de Malvinas en un contexto de censura, ofreciendo una mirada crítica que permite reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación y la construcción de la memoria colectiva. A través de titulares, imágenes y discursos de la época, la muestra propone revisitar los relatos que marcaron un momento clave de la historia nacional.

El secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo, expresó que “nuestros héroes, que hoy están presentes y forman parte activa de esta construcción colectiva, siembran memoria y soberanía para seguir fortaleciendo nuestra identidad y el proceso de malvinización”.

“Esta muestra posee un considerable valor histórico, ya que gracias a la perspectiva que otorga el paso del tiempo -a más de 40 años del conflicto- podemos analizar no solo la construcción del relato que los medios forjaron en aquel momento, sino también la posterior intención de desmalvinizar. A partir del trabajo de la prensa, pilar fundamental en el retorno democrático y fruto de su tarea sostenida de visibilización, hoy la propuesta adquiere una significativa importancia”, explicó Bovo.

Por su parte, el referente del Centro de Veteranos de Guerra “Islas Malvinas”, Elio Grandis, expresó que “la propuesta reúne relatos y coberturas periodísticas de distintas etapas del conflicto, desde el inicio de la guerra hasta su final, y también incluye material posterior. En particular, se destacan ejemplares del diario villamariense Noticias, que reflejan tanto la comunicación de la época como la lucha y el recorrido de los veteranos de guerra en Villa María y en el país’’.

Participaron además los veteranos de guerra Julio Tabares, Guillermo Gutiérrez, Sergio Serangelis, Juan Giuliano y Sergio Calderón; la subsecretaria de Cultura, Virginia Reyneri; el director del Observatorio Malvinas Argentinas, Mariano Andreis; la directora de Museos, Ángeles Basualdo; la directora del Programa de Historia Oral y Memorias Locales, Ángela Parodi; miembros de la prensa y vecinos en general.

Cabe destacar que la muestra permanecerá abierta al público hasta el mes de marzo y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo.

