Villa María: Realizarán obras de protección de los márgenes del río Ctalamochita

Se realizó la apertura de sobres para la licitación del proyecto de protección de márgenes del Río Ctalamochita y defensa costera. Hubo seis oferentes. El acto público de apertura de sobres correspondiente a la licitación para la ejecución de la obra “Protección Márgenes del Río Ctalamochita – Obra de Defensa Costanera”. En total, se prevé un presupuesto superior a 2.200 millones de pesos.

El encuentro contó con la presencia del intendente Eduardo Accastello; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, Edgar Castello; el vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Bruno Aiassa; el secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible de Villa María, Rodrigo Fuyana; y el secretario de Gobierno de Villa Nueva, Amael Saúl.

La intervención contempla la protección longitudinal de 250 metros sobre la margen derecha del río Ctalamochita, aguas abajo del Puente Juan D. Perón, mediante elementos modulares tipo gavión caja y colchonetas de gaviones, incluyendo la limpieza del cauce en el sector.

Además, se prevé una defensa contra inundaciones en la costanera villamariense, en el tramo comprendido entre las calles Los Glaciares/Calafate y el Anfiteatro. Esta obra consistirá en la construcción de un albardón de protección para evitar desbordes del río hacia calle Costanera. El informe de prensa explica que “en todos los puntos de acometida de drenaje urbano se instalarán estructuras con badenes y compuertas, diseñadas para un control eficaz de los excedentes hídricos”.

Como parte integral del proyecto, se procederá al retiro, traslado y reconformación del antiguo puente Vélez Sarsfield, “resignificando su estructura para convertirla en una serie de miradores urbanos a lo largo de la costanera. Estos espacios tendrán una función paisajística, contemplativa y social, integrando historia y comunidad”.

El jefe comuncal dijo que “estamos muy felices porque es una obra que resuelve un tema importante para las dos ciudades, con una inversión del Gobierno de la Provincia, que siempre nos acompaña y al que también acompañamos. Junto al ministro Fabián López abordamos la problemática costera, ya que cuando sube el caudal algunas zonas se ven afectadas. Esta obra hídrica va a permitir que no tengamos que colocar bolsas como lo hacemos ante los desbordes”.

“Además, sumaremos un nuevo paseo que unirá Vista Verde con la Costanera, donde la gente podrá caminar por sobre el albardón. Lamentablemente, nos vemos obligados a retirar el puente Vélez Sarsfield, que hace años está caído y genera un problema grave. La idea es retirarlo y, con su estructura, construir miradores que rescaten este patrimonio histórico tan importante para la ciudad”.

Por su parte, el ingeniero Edgar Castello señaló que “se trata de una obra hídrica integral que va a permitir mejorar las condiciones de inundabilidad en la costanera y que contempla la incorporación de compuertas en los puntos más bajos de la costanera. Allí se realizará una cavidad para colocar la compuerta y, en caso de precipitaciones con caudales importantes en el río, se podrán instalar bombas de gran capacidad en esos receptáculos”.

