Villa María: Presentaron una nueva fecha del campeonato de Rally Cordobés

Una nueva fecha del campeonato de Rally Cordobés se desarrollará del 12 al 14 de septiembre. Mientras que el sábado 13, a partir de las 19:00 horas, se realizará la largada simbólica en el Subnivel. En tanto, el Parque de Asistencia funcionará en el predio de la Sociedad Rural, donde los distintos equipos comenzarán a prepararse desde el viernes 12. Allí, también se realizará la premiación el domingo 14. Cabe mencionar que el predio estará abierto al público, de forma libre y gratuita. La competencia convoca a binomios de 14 provincias.

Durante la presentación del evento, el intendente Eduardo Accastello expresó que “Villa María es sede de grandes eventos, es un orgullo que vuelva el Rally Cordobés a Villa María, lo apoyamos fervientemente. Quiero agradecerle al Gobierno de Córdoba por el acompañamiento, y decirles que en silencio Villa María viene trabajando por el automovilismo. No son tiempos fáciles, pero de a poco trabajamos en temas de fondo que darán resultados en el tiempo, hace un año que ya venimos trabajando en muchas de estas acciones que nos permitirán que Villa María se consolide como una plaza automovilística importante”.

“El Rally es un gran evento para la ciudad y la región, gracias también a los intendentes de Arroyo Algodón, Arroyo Cabral y Villa Nueva que respondieron rápidamente y se pusieron a disposición cuando diagramamos la actividad que traerá un gran beneficio en lo económico, lo deportivo y lo comercial, como todos los eventos que llevamos adelante articulando el sector privado y el sector público” , concluyó Accastello.

Por su parte, el presidente del Ente Deporte y Turismo, Alejandro Mana, expresó que “estamos muy contentos de anunciar que vuelve el Rally a Villa María después de ocho años, se ha hecho un gran esfuerzo para seguir posicionando a la ciudad como sede de eventos deportivos, como hemos hecho con el campeonato de Power Lifting, eventos en el Club de Tiro, Caza y Pesca, de tiro a la hélice, entre otros”.

Por otro lado, el presidente del Rally Cordobés, Gustavo Beccaría, explicó que “Villa María es una ciudad totalmente fierrera, siempre tuvo muchos pilotos, no solamente en Rally, sino también en pista, en motos, en la región también había y hay grandes equipos de competición. Pasamos con el Rally por toda la provincia y volver a hacerlo en Villa María es una alegría, un verdadero orgullo y una gran satisfacción”.

“Lo que hacemos va mucho más allá de la actividad deportiva en sí, sentimos que el Rally en nuestra provincia es el ADN de nuestra tierra, en Córdoba se respira el Rally, más allá de la actividad deportiva puntualmente, hace también a la economía del turismo deportivo, venimos de correr en San Francisco y el impacto económico en la ciudad y en la región fue realmente importante, las economías regionales se ven muy beneficiadas”, cerró Beccaría.

Acompañaron la presentación el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el director del Ente Deporte y Turismo, Eduardo Piazza; el director de Deporte del mencionado Ente, Fernando Badrán y el reconocido piloto José Luis “Pepe” Martino, entre otros competidores y equipos técnicos.

