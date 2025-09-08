Villa María: Presentaron la quinta edición de la “UTN Corre”

El próximo domingo 14 de septiembre, desde las 9:00, ser realizará en Villa María la quinta edición de la competencia “UTN Corre”. La actividad fue presentada por el intendente Eduardo Accastello y el decano de la UTN FRVM, Gaspar Cena. También participaron el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el presidente del Ente Deporte y Turismo, Alejandro Mana; el director del mencionado Ente, Eduardo Piazza; el director de Deportes del municipio, Fernando Badrán, y el secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN FRVM, Gonzalo Giorgis.

Durante la presentación se brindaron detalles de la competencia, que congregará a atletas de todo el país, quienes participarán en pruebas de 2, 5, 10 y 15 kilómetros, en categorías damas y caballeros. Los ganadores de las distancias mayores recibirán premios. La largada será el domingo a las 9 horas desde la UTN Villa María.

Los circuitos serán los siguientes:

-5K (Desde UTN hasta Sarmiento y Sobral).

-10K (Desde UTN hasta el Anfiteatro).

-15K (Desde UTN hasta Gornitz y El Palmar).

-2K Recreativa (Desde UTN hasta Sarmiento).

La información sobre aranceles, circuitos e inscripciones se puede encontrar en el siguiente LINK.

El intendente Eduardo Accastello expresó durante el acto que “felicitamos a la UTN por este gran evento y por ser una institución que marca el compromiso con el deporte, y que hace que mucha gente de la región conozca Villa María siempre de la mano de la educación, del deporte, pensando en los jóvenes y en las familias”.

Por su parte, el decano Gaspar Cena, manifestó que “estamos contentos por realizar este evento en el marco del cumpleaños de la ciudad, y agradecidos por el acompañamiento del municipio. Este año incorporamos una edición para los más chicos, lo que nos permite invitar a las familias a vivir un grato momento al aire libre. Es fundamental abrir la universidad y fomentar el deporte tanto para nuestros estudiantes como para la comunidad”.

