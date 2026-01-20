Villa María: Presentaron la edición 2026 de la Semana Nacional Vasca

La ciudad de Villa María recibirá a miembros de más de 40 colectividades vascas de todo el mundo en el marco de la edición 2026 de la Semana Nacional Vasca. El evento coincide, además, con el 80 aniversario del Centro Vasco “Euzko Etxea”.

La “Semana Nacional Vasca” es el principal acto festivo-cultural que organiza anualmente la sociedad vasca de Argentina, un evento que busca reivindicar esta colectividad y su cultura a través de una agenda de propuestas que se extenderán durante siete días en distintos puntos de la ciudad.

En este marco, la propuesta se desarrollará del 5 al 11 de octubre. Acompañaron la presentación el intendente Eduardo Accastello; la legisladora provincial, Verónica Navarro Alegre y su par, Alfredo Nigro; el secretaria de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; el presidente del Ente Villa María Deporte y Turismo, Alejandro Mana; el presidente y la secretaria del Centro Vasco “Euzko Etxea” Villa María, Gerardo Echeverría y Florencia Deniz, respectivamente.

El intendente Accastello, expresó que “los vascos fueron una de las primeras colectividades que llegaron a la ciudad. Gracias por no olvidarse de sus valores, de su identidad, de sus familias, de sus recuerdos. Si queremos dar frutos, no nos tenemos que olvidar que formamos parte de un árbol que tiene raíces. Y ustedes son parte de esa comunidad que no se ha olvidado de dónde viene. Para nosotros es muy importante que cada uno siga siendo lo que es, pero que todos seamos Villa María”, cerró el intendente.

De este modo, la propuesta cultural busca ser un espacio de vinculación e intercambio entre colectividades de Argentina, Latinoamérica y distintas partes del mundo.

Asimismo, el presidente del Centro “Euzko Etxea”, Gerardo Echeverría, manifestó que “en 1972 organizamos la primera Semana Nacional Vasca, que congrega a más de 40 centros vascos del país. Como colectividad queremos agradecer al Gobierno vasco que nos da la posibilidad y el apoyo para difundir y mantener nuestra cultura, y a la Federación de Entidades Vasco Argentino (FEVA) que es la entidad madre a nivel nacional que designa las sedes para estos eventos”.

De igual modo, la secretaria Del Centro Vasco local, Florencia Deniz dijo que el evento tendrá lugar del 5 al 11 de octubre, y se dividirá en dos partes: los primeros cuatro días las actividades estarán vinculadas a la ciudad, y los días restantes se recibirá a miembros de otros centros vascos que vendrán desde distintas provincias argentinas, de Uruguay, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y del País Vasco, entre otros: “Habrá propuestas artísticas, deportivas, académicas y gastronómicas, que queremos incluir dentro de nuestro programa. Estamos pensando en la vinculación entre los centros vascos y un universo que les es muy propio, pero que queremos que la ciudad lo pueda conocer y ser parte”.

