Villa María: Presentaron el Festival Aeronáutico 2024 que se realiza este fin de semana

El secretario de Unidad Intendencia, Agustín Turletti Mino y el presidente del Aeroclub Osvaldo Villanueva, acompañados por el subsecretario de Desarrollo Productivo, Germán Tenedini, y el presidente de la EMTUPSE, Hugo Fernández, presentaron una nueva edición del Festival Aeronáutico que se desarrollará el próximo sábado 7 y domingo 8 de septiembre, en Villa María.

Turletti Mino apuntó que “queremos que este Festival Aeronáutico se instale como el Festival Internacional de Peñas y hacia eso vamos, para que la actividad aeronáutica de la ciudad esté dentro de los mayores estándares. El Festival forma parte de la agenda por el aniversario de la ciudad. El Transporte Público saldrá sin costo desde el Centro de Transferencia hacia el Aeropuerto Regional”.

Luego, añadió que “Hay muchas consultas de vecinos de Villa María y la Región y de otras provincias que están consultando por el Festival, que convoca más de 120 aeronaves que llegan para ser parte de esta fiesta. Como cada año esta fiesta cada vez crece más por lo que esperamos mas de quince mil personas que transiten el perímetro del aeropuerto en cada jornada disfrutando de este gran evento que tiene como protagonista el cielo de nuestra ciudad”.

“Los emprendedores tendrán su lugar, porque la idea es que sea una fiesta comunitaria, que la gente participe, que los emprendedores puedan tener su lugar, que los pilotos, que los aspirantes también. Siempre después de estos festivales nacen vocaciones y la escuela de vuelo que tiene el Aeroclub empieza a tener nuevos miembros”, cerró Turletti Mino.

El día sábado, la banda de Música y Guerra de la Fuerza Aérea visitará el predio con su espectáculo musical. Además, estarán presentes en el cielo algunos de los aviones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, que harán destrezas.

Por su parte, el presidente del Aero Club, Osvaldo Villanueva, añadió que “el Aero Club trabaja para que el Festival Aéreo Villa María sea el mejor del interior y por qué no, de la Argentina. Sabemos que el contexto económico no es el mejor, pero vamos a tener los mejores acróbatas, los mejores números, la entrada tendrá un valor muy accesible, de $3.000, habrá descuento para jubilados y los menores de 12 años no pagarán entrada, además no se va a cobrar el estacionamiento”.

Además, el presidente de la EMTUPSE, Hugo Fernández, dijo que habrá colectivos gratuitos desde el Centro de Transferencia hacia el Aero Club local, en dos frecuencias, para que los villamarienses puedan acercarse al Festival. En este sentido, se podrá aprovechar este servicio a las 11:00 y 14:00 horas desde el Centro de Transferencia y a las 18:30 horas para regresar.

EL FESTIVAL AERONÁUTICO

Las acrobacias estarán a cargo de tres reconocidos pilotos; Sergio Marinhas, Jorge Malatini y Elio Skare, quienes realizarán destrezas aéreas. Por su parte, el show de aeromodelismo se realizará con aviones y helicópteros radiocontrolados. Asimismo se harán maniobras de aeroaplicación. Como novedad, habrá exhibición de drones con cámara térmica y equipo de búsqueda y salvamento.

Por su parte, el salto de bautismo, en modalidad tándem, es una posibilidad para que personas que no son paracaidistas puedan hacer su primera experiencia en el aire de forma segura, sin necesidad de conocimientos previos. También habrá jornadas de capacitación, brindadas por la Universidad Nacional de Villa María.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.