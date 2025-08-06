Villa María: Presentaron el Encuentro Nacional de Escultores

Conéctate con nosotros

Fue presentado el Encuentro Nacional de Escultores que se realizará en Villa María en el mes de septiembre de 2025.

El Encuentro Nacional de Escultores se realizará entre el 22 y el 27 de septiembre, en el Parque de la Vida, con la participación de artistas de todo el país. La presentación oficial tuvo lugar en el Salón Oval del Palacio Municipal, y fue encabezada por el intendente Eduardo Accastello, junto al secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; la gerenta general de Cormetal, Madelaine Montagner; la directora del IPET N.º 49, Sandra Herrera, y la directora de la Escuela de Bellas Artes, Paula Gentile. También estuvo presente la representante de la Agencia Córdoba Cultura, Angélica Marchini.

Durante el desarrollo de la actividad, los escultores intervendrán piezas de hierro sobre cinco ejes temáticos: Educación, Artes Visuales, Malvinas Argentinas, Producción e Industria y Naturaleza.

La convocatoria para participar del Encuentro estará abierta hasta el domingo 31 de agosto. Los interesados deben ingresar a la plataforma ViDi (en www.villamaria.gob.ar) y buscar el formulario bajo el nombre “Encuentro Nacional de Escultores”. El viernes 5 de septiembre, el comité evaluador anunciará los artistas seleccionados, quienes trabajarán del 22 al 26 de septiembre en el Parque de la Vida.

En ese sentido, la directora de la Escuela de Bellas Artes, Paula Gentile, destacó que “es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes trabajen junto a artistas de todo el país y participen activamente de un evento tan valioso para la ciudad”.

Mientras que el 27 de septiembre, en el marco del aniversario de Villa María, se realizará una nueva edición del Club del Herrero, junto con la entrega de reconocimientos a los escultores participantes.

Sobre esta actividad, Madelaine Montagner, gerenta de Cormetal, señaló que “estamos muy contentos de participar en este evento, donde a partir de materiales siderúrgicos se fabricarán piezas que luego serán distribuidas en espacios públicos”.

El Encuentro Nacional de Escultores es organizado por la Municipalidad de Villa María, el Gobierno de Córdoba, la Escuela de Bellas Artes, el IPET 49 “Escuela del Trabajo”, APYMEL y la firma local Cormetal.

El intendente Eduardo Accastello expresó que “siempre es positivo que la educación y la cultura se articulen con los sectores públicos y privados, como ocurre en este caso. (…) Buscamos que en cada plaza, en casa barrio haya una escultura para que quienes transiten por esos espacios la disfruten. Esto nos permite aprender, valorar y recuperar la presencia activa de escultores y artistas en nuestra ciudad”.

Por su parte, Bovo, agregó que “volvemos a impulsar este Encuentro Nacional, que conjuga arte, industria metalmecánica y la producción láctea, elementos centrales de nuestra identidad local. En Villa María, la cultura, el arte y la educación ocupan un lugar central en el desarrollo humano, y lo sostenemos como política pública. Queremos que Villa María siga siendo un espacio donde la cultura tenga un rol protagónico”.

