Villa María: Presentan la muestra “Malvinas, mi casa”

La Municipalidad de Villa María informó que este jueves 14 de agosto se inaugura la muestra “Malvinas, mi casa” en la sala temporal del Museo Municipal Malvinas Argentinas. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Gobierno Cultura y Relaciones Institucionales, se habilitará este jueves a las 20 horas en bulevar sarmiento 1129.

En esta oportunidad, las salas expondrán acuarelas del artista Rafael Landea, inspiradas en el diario personal de María Sáez de Vernet, escrito entre julio y diciembre de 1829, que narran la vida en Malvinas.

Esta muestra refleja un hecho clave para la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, a través de la serie de acuarelas. Las mismas fueron exhibidas en marzo de 2015, el Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico.

Durante el acto inaugural habrá una intervención teatral a cargo de la compañía SERENDIPIA con la obra “Cartas para no olvidar”, una intervención escénica que honra a los Héroes de Malvinas, dando voz a quienes muchas veces quedaron en silencio.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.