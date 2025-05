Villa María: Presentan el programa “VM piensa y propone”

La Municipalidad de Villa María informó que se presentó el programa de participación ciudadana “VM Piensa y Propone”. La iniciativa, anunciada en el Salón Blanco del Palacio Municipal, fue encabezada por el intendente Eduardo Accastello; el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; su par de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Guillermo Pieckenstainer; el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, Gabriel Suárez; y el vicedecano de la UTN Facultad Regional Villa María, Franco Salvático.

Allí, se brindaron detalles del programa que impulsa la cartera de Gobierno por el cual “los vecinos tienen la posibilidad de deliberar, proponer y decidir sobre actividades, obras y proyectos prioritarios para la comunidad, destinando el uso de parte de los recursos públicos municipales, de manera que responda a sus necesidades reales”.

La información de prensa destaca que “su objetivo principal es hacer partícipes a los vecinas incentivando la realización y ejecución de proyectos con una metodología participativa. Además, busca fortalecer la ciudadanía, la participación y la transparencia, como herramienta que fomenta el debate y la democracia en espacios locales, estimulando la actividad y la participación ciudadana en la gestión municipal”.

Según el comunicado de prensa, el “VM Piensa y Propone” plantea tres categorías de intervención: Jóvenes (entre 16 y 24 años), Adultos (para mayores de 60 años) y En el Barrio (destinado a residentes de Los Olmos, San Juan Bautista, Las Playas, Nicolás Avellaneda, San Nicolás, San Martín, Felipe Botta, Carlos Pellegrini, Las Acacias y La Calera).

Al respecto, Accastello señaló que “en Villa María trabajamos por una democracia protagónica, por eso tenemos parlamento de niños y una fuerte vinculación comunitaria. Muchas veces es el vecino, que ve todos los días algún problema en su cuadra, quien tiene la solución y la mejor idea. Es importante que los 100.000 villamarienses pensemos y llevemos adelante ideas colectivas que permitan reducir desigualdades”.

“A veces, cuando hay crisis, muchos se encierran en el metro cuadrado de su casa, con sus afectos y tratando de resguardar lo más cercano para sortear el momento de incertidumbre. Nosotros sabemos que si no nos acompañamos ente todos, si no acompañamos al abuelo que ya no recibe medicamentos, si no trabajamos para la inserción laboral, si no le extendemos la mano a quien lo necesita, estamos haciendo una sociedad cada vez más individualista y en Villa María decidimos el rumbo colectivo participando y buscando soluciones a los problemas”, finalizó.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En esta primera edición, se convoca a presentar ideas e iniciativas sobre temáticas que generen una transformación positiva en la comunidad. Se podrán proponer actividades y obras vinculadas al espacio público, educación, salud, cultura, deportes, ambiente, innovación y tecnología, turismo, empleo, infancias e inclusión, entre otras.

Las propuestas deberán manifestar el bienestar social y el efecto que tendrá su realización para la comunidad; siempre considerando las competencias municipales, y que sean diseñadas dentro del ejido municipal.

Podrán presentar propuestas las personas mayores de 16 años, con domicilio en Villa María, ya sea en forma individual o grupal, como así también las instituciones de la sociedad civil de la localidad (educativas, religiosas, deportivas, culturales, asociaciones sin fines de lucro, centros vecinales, centro de jubilados, comedores comunitarios, entre otras).

Cada persona o institución puede presentar un proyecto individual y un proyecto grupal acorde a la categoría, en la que pueda participar. Las bases y condiciones estarán disponibles en la web: www.villamaria.gob.ar

