Villa María: Operativo de castración gratuita de mascotas en barrio Bello Horizonte

La Municipalidad de Villa María informa que, en el marco de la campaña gratuita y descentralizada de castración de mascotas, se llevará a cabo un nuevo operativo en barrio Bello Horizonte. El mismo está destinado a mascotas cuyos responsables residan en dicho barrio.
Del lunes 25 y al jueves 28 de agosto a partir de las 8 de la mañana, el Quirófano Móvil estará ubicado en el centro vecinal del sector (Monte Hermoso 118).
Cabe señalar que quienes deseen castrar a sus mascotas deberán solicitar turno al 3534296185 (Dirección de Zoonosis) y llevar copia de su DNI el día de la cirugía.
Este servicio es impulsado por la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales junto al CAM y centros vecinales de la ciudadLa iniciativa busca acercar el servicio de castración a los distintos barrios, promoviendo la tenencia responsable y el control de la población animal en Villa María.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.