Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Operativo de castración gratuita de mascotas en barrio Bello Horizonte

Publicado

Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de Villa María informa que, en el marco de la campaña gratuita y descentralizada de castración de mascotas, se llevará a cabo un nuevo operativo en barrio Bello Horizonte. El mismo está destinado a mascotas cuyos responsables residan en dicho barrio.

Del lunes 25 y al jueves 28 de agosto a partir de las 8 de la mañana, el Quirófano Móvil estará ubicado en el centro vecinal del sector (Monte Hermoso 118).

Córdoba Turismo

Cabe señalar que quienes deseen castrar a sus mascotas deberán solicitar turno al 3534296185 (Dirección de Zoonosis) y llevar copia de su DNI el día de la cirugía.

Epec

Este servicio es impulsado por la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales junto al CAM y centros vecinales de la ciudadLa iniciativa busca acercar el servicio de castración a los distintos barrios, promoviendo la tenencia responsable y el control de la población animal en Villa María.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Carro encabezará lista del peronismo nacional en las elecciones de octubre

El diputado nacional Pablo Carro irá por su reelección en los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre en Córdoba. Según informó este viernes,...

Hace 6 días

Noticias

Imputan a Milei, Lemoine y “tuiteros” libertarios por amenazas contra la periodista Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a un grupo de...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes...

Hace 3 días

Noticias

Una ex vedette, dos ex futbolistas y una mediática serán candidatos en los comicios de octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran...

Hace 6 días