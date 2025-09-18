Villa María: Más de 300 adultos mayores viajarán a Alta Gracia

El intendente Eduardo Accastello, acompañado por la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre, encabezó una jornada junto a 300 vecinos en el Encuentro Pre-Viaje realizado en el Club Rivadavia. También participaron los secretarios de Desarrollo Humano y Territorio, Agustín Turletti Mino, y de Salud, Julián López.

Cabe señalar que los próximos 20 y 24 de septiembre un total de 320 vecinos viajarán a la ciudad de Alta Gracia, en el marco de esta iniciativa de Turismo Social. La actividad se enmarca en el programa de Turismo Social que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo del Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al ocio, la recreación y el bienestar integral de las personas mayores.

En este sentido, el intendente Eduardo Accastello expresó que “Villa María es una ciudad profundamente humana y nuestros adultos mayores son prioridad para la gestión municipal que, junto al Gobierno provincial, impulsa acciones permanentes para mejorar su calidad de vida. Viajar siempre es conocer algo nuevo, hacer nuevas amistades y fortalecer los lazos comunitarios. Sabemos que juntos y con una vida activa, estamos mejor”.

Por su parte, Navarro Alegre dijo que “iniciativas como estas, que promueven la recreación y generan nuevas experiencias y aprendizajes, son posibles gracias al trabajo articulado que la Provincia desarrolla junto a Villa María y a todos los municipios de Córdoba”.

