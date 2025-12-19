Conéctate con nosotros

Villa María: Los nuevos horarios y propuestas de la Tecnoteca para el verano

La Tecnoteca de Villa María. (Foto: Gentileza).

A partir del 22 de diciembre, la Tecnoteca de Villa María ofrecerá actividades interactivas que combinan tecnología, aprendizaje y entretenimiento. Con ese objetivo contará con un nuevo horario de atención al público: de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20:30 horas, mientras que los días sábados atenderá de 9 a 13 horas.

Durante el período estival, la Tecnoteca ofrecerá una muestra interactiva destinada a niños, niñas, jóvenes y personas adultas, con propuestas que combinan tecnología, aprendizaje y entretenimiento, promoviendo el acceso al conocimiento y la innovación para toda la comunidad.

La iniciativa incluye distintas actividades distribuidas en sus salas, entre ellas juegos digitales en la Sala de Informática; circuitos y pistas de robótica con control remoto en la Sala de Robótica; y proyección de contenidos y producciones audiovisuales realizadas en los últimos dos años a través de Tecnoteca TV.

También se podrán experimentar experiencias inmersivas con consolas Xbox y cascos de realidad virtual en la Sala Interactiva; y un espacio lúdico infantil con desafíos de construcción mediante piezas Lego, acompañado por personal especializado.

