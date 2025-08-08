Villa María: La Tecnoteca lanza nuevos talleres de capacitación

La Tecnoteca anunció una nueva agenda de talleres para el segundo semestre del año 2025. La iniciativa busca promover “el acceso al conocimiento, el desarrollo de habilidades digitales y la inclusión tecnológica, en un espacio abierto, accesible y de calidad”.

La programación incluye talleres de informática, programación, astronomía, música y pensamiento computacional, orientados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Tecnoteca (Sabattini 40) y requieren inscripción previa a través del sistema VIDI.

LOS TALLERES

Informática para adultos (mayores de 18 años), con tres opciones diseñadas para mejorar el uso cotidiano de la tecnología. Duración cuatro encuentros:

-Introducción al uso de la PC: Martes de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 12 de agosto.

-Introducción al uso de celulares: Miércoles de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 13 de agosto.

-Introducción a las redes sociales: Jueves de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 14 de agosto.

Taller de Iniciación Musical, para descubrir el mundo de los sonidos a través del juego:

-Niñas y niños de 6 a 11 años: Lunes 11 de agosto – 18 h.

-Adolescentes de 12 a 18 años: Viernes 15 de agosto – 18 h.

Astronomía para todas las edades, con propuestas para observar el cielo, construir instrumentos y explorar el universo:

-Niños y niñas de 8 a 12 años: Jueves de 18:30 a 19:30 h – Inicio: 14 de agosto.

-Jóvenes y adultos: Jueves de 20:00 a 21:30 h – Inicio: 14 de agosto.

Pensamiento Computacional con http://Code.org, un taller de programación inicial para niños y niñas de 8 a 12 años:

-Inicio: Martes 12 de agosto – 15 horas – Duración: 4 encuentros.

Programación con Python, destinado a jóvenes de 13 a 17 años que quieran iniciarse en el lenguaje con herramientas profesionales:

-Inicio: Jueves 14 de agosto – Horario a confirmar – Duración: 4 encuentros con proyecto final.

INSCRIPCIONES

Todos los talleres tienen un costo mensual de $2.000, incluyen materiales básicos y cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a vidi.villamaria.gob.ar, luego colocar el nombre del taller en el buscador y continuar con los pasos indicados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 353 5645864.

