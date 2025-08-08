Conéctate con nosotros

Villa María: La Tecnoteca lanza nuevos talleres de capacitación

La Tecnoteca de Villa María. (Foto: Gentileza).

La Tecnoteca anunció una nueva agenda de talleres para el segundo semestre del año 2025. La iniciativa busca promover “el acceso al conocimiento, el desarrollo de habilidades digitales y la inclusión tecnológica, en un espacio abierto, accesible y de calidad”.

La programación incluye talleres de informática, programación, astronomía, música y pensamiento computacional, orientados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Tecnoteca (Sabattini 40) y requieren inscripción previa a través del sistema VIDI.

LOS TALLERES

Informática para adultos (mayores de 18 años), con tres opciones diseñadas para mejorar el uso cotidiano de la tecnología. Duración cuatro encuentros:

-Introducción al uso de la PC: Martes de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 12 de agosto.

-Introducción al uso de celulares: Miércoles de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 13 de agosto.

-Introducción a las redes sociales: Jueves de 16:30 a 17:30 h – Inicio: 14 de agosto.

Taller de Iniciación Musical, para descubrir el mundo de los sonidos a través del juego:

-Niñas y niños de 6 a 11 años: Lunes 11 de agosto – 18 h.

-Adolescentes de 12 a 18 años: Viernes 15 de agosto – 18 h.

Astronomía para todas las edades, con propuestas para observar el cielo, construir instrumentos y explorar el universo:

-Niños y niñas de 8 a 12 años: Jueves de 18:30 a 19:30 h – Inicio: 14 de agosto.

-Jóvenes y adultos: Jueves de 20:00 a 21:30 h – Inicio: 14 de agosto.

Pensamiento Computacional con http://Code.org, un taller de programación inicial para niños y niñas de 8 a 12 años:

-Inicio: Martes 12 de agosto – 15 horas – Duración: 4 encuentros.

Programación con Python, destinado a jóvenes de 13 a 17 años que quieran iniciarse en el lenguaje con herramientas profesionales:

-Inicio: Jueves 14 de agosto – Horario a confirmar – Duración: 4 encuentros con proyecto final.

INSCRIPCIONES 

Todos los talleres tienen un costo mensual de $2.000, incluyen materiales básicos y cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a vidi.villamaria.gob.ar, luego colocar el nombre del taller en el buscador y continuar con los pasos indicados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 353 5645864.

