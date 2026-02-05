Conéctate con nosotros

Villa María: La Feria Franca se realiza el 7 de febrero

Imagen de la Feria Franca. (Foto: Archivo).

La Municipalidad de Villa María informó que el próximo sábado 7 de febrero, de 9:30 a 13:30 horas, se llevará adelante una nueva edición de la Feria Franca en Plaza Independencia, frente al Palacio Municipal, con la incorporación de música en vivo como parte de la propuesta cultural.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo directo entre productores y vecinos, promoviendo el consumo de alimentos saludables, el valor del trabajo local y el acceso a productos de calidad a precios justos, en un espacio pensado para el encuentro comunitario.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará a la cochera de la Municipalidad, con ingreso por calle Sobral, garantizando el normal desarrollo de la feria.

Cabe recordar que la Feria Franca es impulsada de manera articulada por el Municipio, el Instituto Municipal de las Artes (IMA) con el programa Música en la Feria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Mercado de Abasto, consolidándose como un espacio que integra producción, cultura y participación ciudadana.

