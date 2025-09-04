Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Inauguraron la Mega Exposición del Centro Argentino 2025

Publicado

El intendente Eduardo Accastello participó de la inauguración de la Mega Exposición del Centro Argentino 2025.

El intendente Eduardo Accastello participó, junto al ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso, la legisladora Verónica Navarro Alegre, el presidente de la Sociedad Rural Villa María, Juan José Reale, y el director de la muestra, José Iachetta, de la inauguración oficial de la Mega Exposición del Centro Argentino (MECA25), que se lleva a cabo hasta el domingo 7 en el predio de la Sociedad Rural.

Accastello expresó que “es de gran trascendencia y un orgullo recuperar para la región centro, núcleo de la agroindustria y de la lechería argentina que representa Villa María, esta exposición. A partir de ahora no hay vuelta atrás. Nuestra ciudad es, sin dudas, un punto logístico y estratégico fundamental, donde la bioagroindustria, la ganadería y la innovación tecnológica forman parte de la simbiosis entre el campo y la industria”.

Córdoba Turismo

El jefe comunal agregó que “surgieron ideas para potenciar esta mega exposición en los próximos años y vamos a trabajar para lograrlo, para que se convierta en la más importante del interior del país. Córdoba es ejemplo de esta visión de provincias que trabajan juntas, como Santa Fe y Entre Ríos a través de la Región Centro. Villa María quiere ser el kilómetro cero de la industria láctea argentina, del sector ganadero y de la bioenergía, y en ese camino tenemos mucho para aportar y también para aprender”.

Epec

Por su parte, el ministro Busso manifestó que “más allá de las dificultades y del contexto complejo, quiero reconocer a las autoridades, al Ateneo y a todos los que colaboraron para que esta exposición se concrete. Es un evento muy valorado por la gente que lo convierte en una verdadera fiesta popular, donde el campo y la ciudad van de la mano, todos juntos pensando en un modelo de país que garantice que el esfuerzo de la gente no sea en vano”.

Además, estuvieron presentes el director de Lechería de la Nación, Sebastián Alconada; el director de Lechería de Santa Fe, Carlos De Lorenzi; intendentes de la región; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; referentes del sector y vecinos.

Telecom

LAS ACTIVIDADES 

La MECA25 ofrece una amplia agenda que combina exhibiciones, actividades técnicas y propuestas abiertas a la comunidad. Entre ellas, se destaca la muestra “Cuenca Villa María, potencia quesera”, que expone productos y sus diversas aplicaciones.

Durante la jornada inaugural se realizaron la Fiesta del Holando, Remate, Granja y Mascotas, las Olimpíadas de Bioenergía y Valor Agregado “Mario Bragachini”, la jornada “Más Maíz, Más Sorgo y Más Girasol en la Región Central”, Alfalfa en Acción, y la Competencia Robótica en colaboración con la UTN, entre otras.

News

La programación continuará el viernes con una variada grilla de actividades, entre las que se destacan la jornada “La Lechería del Futuro”, un taller sobre drones agrícolas, la jornada “TodoCerdos 2025”, encuentros ganaderos y nuevas ediciones de Remate, Granja y Mascotas.

LA GRILLA COMPLETA PUEDE CONSULTARSE AQUÍ.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Giuliani sigue detenido y ATE convocó a un paro nacional para reclamar su liberación

El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, Federico Giuliani, seguirá detenido luego de ser apresado durante una protesta en reclamo...

Hace 6 días

Noticias

Condena por comprar entradas para partidos de fútbol de Instituto con tarjetas de crédito y débito ajenas

Durante un juicio abreviado inicial, el Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba condenó a Florencia Belén Mercado por...

Hace 3 días

Noticias

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 2 días

Noticias

Ataque a la Libertad de Expresión: Una resolución judicial trata de frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno

El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en...

Hace 3 días