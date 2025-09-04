Villa María: Inauguraron la Mega Exposición del Centro Argentino 2025

El intendente Eduardo Accastello participó, junto al ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso, la legisladora Verónica Navarro Alegre, el presidente de la Sociedad Rural Villa María, Juan José Reale, y el director de la muestra, José Iachetta, de la inauguración oficial de la Mega Exposición del Centro Argentino (MECA25), que se lleva a cabo hasta el domingo 7 en el predio de la Sociedad Rural.

Accastello expresó que “es de gran trascendencia y un orgullo recuperar para la región centro, núcleo de la agroindustria y de la lechería argentina que representa Villa María, esta exposición. A partir de ahora no hay vuelta atrás. Nuestra ciudad es, sin dudas, un punto logístico y estratégico fundamental, donde la bioagroindustria, la ganadería y la innovación tecnológica forman parte de la simbiosis entre el campo y la industria”.

El jefe comunal agregó que “surgieron ideas para potenciar esta mega exposición en los próximos años y vamos a trabajar para lograrlo, para que se convierta en la más importante del interior del país. Córdoba es ejemplo de esta visión de provincias que trabajan juntas, como Santa Fe y Entre Ríos a través de la Región Centro. Villa María quiere ser el kilómetro cero de la industria láctea argentina, del sector ganadero y de la bioenergía, y en ese camino tenemos mucho para aportar y también para aprender”.

Por su parte, el ministro Busso manifestó que “más allá de las dificultades y del contexto complejo, quiero reconocer a las autoridades, al Ateneo y a todos los que colaboraron para que esta exposición se concrete. Es un evento muy valorado por la gente que lo convierte en una verdadera fiesta popular, donde el campo y la ciudad van de la mano, todos juntos pensando en un modelo de país que garantice que el esfuerzo de la gente no sea en vano”.

Además, estuvieron presentes el director de Lechería de la Nación, Sebastián Alconada; el director de Lechería de Santa Fe, Carlos De Lorenzi; intendentes de la región; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; referentes del sector y vecinos.

LAS ACTIVIDADES

La MECA25 ofrece una amplia agenda que combina exhibiciones, actividades técnicas y propuestas abiertas a la comunidad. Entre ellas, se destaca la muestra “Cuenca Villa María, potencia quesera”, que expone productos y sus diversas aplicaciones.

Durante la jornada inaugural se realizaron la Fiesta del Holando, Remate, Granja y Mascotas, las Olimpíadas de Bioenergía y Valor Agregado “Mario Bragachini”, la jornada “Más Maíz, Más Sorgo y Más Girasol en la Región Central”, Alfalfa en Acción, y la Competencia Robótica en colaboración con la UTN, entre otras.

La programación continuará el viernes con una variada grilla de actividades, entre las que se destacan la jornada “La Lechería del Futuro”, un taller sobre drones agrícolas, la jornada “TodoCerdos 2025”, encuentros ganaderos y nuevas ediciones de Remate, Granja y Mascotas.

