Villa María: Hasta fines de enero no se cobrará estacionamiento medidos los días sábado

Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de Villa María informó que continúa vigente la medida de no cobrar Estacionamiento Medido y Tarifado para los días sábados durante el mes de enero.

Según informó el municipio, “la medida, que inicialmente se extendía hasta finales de diciembre, se prorrogó motivada por la decisión del Gobierno local de acompañar a los comerciantes y promover ventas de comercios ubicados en el microcentro de la ciudad”.

Cabe señalar que “los usuarios que estacionen de lunes a viernes, en los horarios de 8 a 13 y de 15 a 20 horas, dentro del radio comprendido entre las cuadras de Salta-San Luis y bulevar Alvear/España, y Rucci/Mariano Moreno, pueden abonar el estacionamiento activando la aplicación Villa María Ciudad o, con un monto superior, hacerlo en comercios adheridos prescindiendo de la misma”.

Por último, indica la información municipal, que “la implementación del Programa de Movilidad Urbana tiene como finalidad ordenar el tránsito vehicular, generando una mayor rotación de automóviles en ciertos sectores de la ciudad con altos niveles de fluidez”.

