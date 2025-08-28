Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Hasta fines de diciembre no se cobrará estacionamiento medido los días sábado

Publicado

Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de Villa María a través de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (EMTUPSE), informó que se suspenderá el cobro del Estacionamiento Medido y Tarifado para los días sábados hasta el día 31 de diciembre.

La medida, que inicialmente se extendía hasta finales de agosto, se prorrogó motivada por la decisión del Gobierno local de acompañar a los comerciantes y promover ventas de comercios ubicados en el microcentro de la ciudad.

Córdoba Turismo

Cabe señalar que los usuarios que estacionen de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas, dentro del radio comprendido entre las cuadras de Salta-San Luis y bulevar Alvear/España, y Rucci/Mariano Moreno, pueden abonar el estacionamiento activando la aplicación Villa María Ciudad o, con un monto superior, hacerlo en comercios adheridos prescindiendo de la misma.

Epec

La información oficial señala que “la implementación del Programa de Movilidad Urbana tiene como finalidad ordenar el tránsito vehicular, generando una mayor rotación de automóviles en ciertos sectores de la ciudad con altos niveles de fluidez”.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 6 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Advierten que el riesgo de incendios es extremo

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil advirtió que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas, hasta el próximo...

Hace 6 días

Noticias

En Rosario: El presidente criticó al Congreso y la oposición y mantuvo silencio sobre la denuncia de cobro de coimas en Discapacidad

El presidente Javier Milei cuestionó este viernes a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno, al advertir que “les resulta...

Hace 6 días