Villa María: Hasta fines de diciembre no se cobrará estacionamiento medido los días sábado

La Municipalidad de Villa María a través de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (EMTUPSE), informó que se suspenderá el cobro del Estacionamiento Medido y Tarifado para los días sábados hasta el día 31 de diciembre.

La medida, que inicialmente se extendía hasta finales de agosto, se prorrogó motivada por la decisión del Gobierno local de acompañar a los comerciantes y promover ventas de comercios ubicados en el microcentro de la ciudad.

Cabe señalar que los usuarios que estacionen de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas, dentro del radio comprendido entre las cuadras de Salta-San Luis y bulevar Alvear/España, y Rucci/Mariano Moreno, pueden abonar el estacionamiento activando la aplicación Villa María Ciudad o, con un monto superior, hacerlo en comercios adheridos prescindiendo de la misma.

La información oficial señala que “la implementación del Programa de Movilidad Urbana tiene como finalidad ordenar el tránsito vehicular, generando una mayor rotación de automóviles en ciertos sectores de la ciudad con altos niveles de fluidez”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.