Villa María: Familiares de 19 desaparecidos recibieron los legajos que reconstruyen la memoria

El intendente Martín Gill encabezó la entrega de legajos a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado en nuestra ciudad. Lo hizo junto con el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda.

Los legajos que se entregaron constituyen el núcleo del patrimonio documental que resguarda el Archivo Nacional de la Memoria. Estas piezas documentales comprenden las denuncias de familiares y los testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, conformados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas durante sus funciones (1983-1984) y posteriormente la Subsecretaría y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN).

Con respecto a la importancia que revisten esos documentos, Gill expresó que “este programa nace en el objetivo de reconocerlos. Esos padres, hermanos, parejas, trabajadores, vecinos, tenían rostro. Esta es una política de Estado irrenunciable, ha marcado una huella muy profunda en la sociedad. El de hoy es un acto de amor, de esperanza, es una acción reparadora”.

“La memoria, la verdad y la justicia son tres acciones reparadoras”, aseguró el mandatario ante un auditorio colmado de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Fresneda, por su parte, destacó que “esta es una lucha que nos ha llevado mucho tiempo, en la que ganamos la disputa por la verdad. Logramos diseñar políticas que se incorporaron como políticas de Estado, y que se lograron porque hubo lucha. No existe la verdad si no hay lucha, y si no hay lucha no hay disputa por la verdad y ahí no hay memoria. La idea de los derechos humanos tienen un correlato de lucha, por la disputa de una sociedad más igualitaria”.

Para finalizar las alocuciones, fue el turno de la directora nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria, Andrea Copani, y de la coordinadora de Gestión de Fondos Audiovisuales del Archivo Nacional de la Memoria, Natalia Magrin, quienes coincidieron en agradecer al municipio por el trabajo conjunto ya que “estos documentos no son estáticos, sirven para garantizar derechos”, dijeron.

Luego de las palabras, se hizo entrega de una copia digital de los legajos entregados. Cabe destacar que dichos legajos se resguardarán en la Medioteca, ya que estarán disponibles para consulta pública.

Los familiares recibieron legajos de Aldo Apfelbaum, Miguel Ángel Arias, María Marta Badano, José Brizuela, Ester Felipe, Noemí Francisetti, Elda Francisetti, Alberto Garbiglia, Marta Ledesma, Juan Ledesma, Susana Libedinsky, Luis Mónaco, Víctor Paciaroni Paccer, Eduardo Requena, Teodoro Rüedi, José Oreste Sorzana, María del Carmen Sosa, Eduardo Valverde y María Elena Viola.

Participaron de la actividad, el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti; Secretarios del DEM y Presidentes de Entes; Coordinadoras del Programa Municipal de Historia Oral y Memorias Locales; representantes de APDH y de Derechos Humanos, entre otros.

—