Villa María: Estudiantes avanzados de la UNVM realizarán pasantías en los barrios

Estudiantes avanzados de las carreras de Sociología, Trabajo Social y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) podrán realizar sus prácticas profesionales en distintas dependencias de la Municipalidad de Villa María.

En esa línea, el intendente Eduardo Accastello y el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) de la Universidad Nacional de Villa María, Gabriel Suárez, suscribieron un convenio en beneficio de los estudiantes avanzados de Sociología, Trabajo Social y Ciencias Políticas, para que puedan desarrollar prácticas profesionales en los MuniCerca, en el departamento de Trabajo Social, en el Polo Integral de la Mujer y en la Dirección de Diversidad y Género, y otras dependencias municipales.

El acuerdo, señala el comunicado, apunta a promover la formación continua y en el territorio de quienes se encuentran cursando la carrera, buscando acercarlos a la realidad socio-comunitaria, mientras que los estudiantes aportan conocimientos académicos y su experiencia.

Al respecto, Accastello expresó que “tenemos que construir una cultura humana y social en el territorio, y para eso es necesario ir casa por casa, familia por familia, para entender qué está sucediendo allí. La crisis ya no es sólo económica, sino que ha traspasado a los valores a partir de lo que está pasando en la sociedad. Somos una ciudad que tiene un gran compromiso con la educación, está en su génesis. Por eso, si nosotros fortalecemos las tramas sociales, los proyectos educativos y generamos empleo de calidad, les damos más oportunidades a todos. Además, entre todos debemos construir una cultura social, comunitaria y política. Villa María no negocia la paz social, y eso tiene que ver no sólo con la seguridad sino también con la salud y la educación pública de calidad”.

Por su parte, el decano del IAPCS, Gabriel Suárez, añadió que “las pasantías de estas tres carreras y muchas otras forman parte de un proceso de aprendizaje característico y distintivo de nuestra institución, un aprendizaje se hace con otros, donde todos aprenden. Nuestros graduados logran estar en consonancia con lo que sucede en el territorio, a través de estas pasantías y capacitaciones constantes. El espíritu de Villa María tiene que ver con un pensamiento y un sostenimiento de las acciones que unen al gobierno y a la Universidad, así que estamos agradecidos de poder trabajar juntos nuevamente”.

Por último, la secretaria de Educación, Adela Guirardelli dijo que actualmente el municipio cuenta con más de 100 estudiantes de diferentes carreras de la UNVM que están formando parte de la gestión.

