Villa María: Este domingo se realiza la 21° edición del Festival del Acordeón

Con la organización de la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, tendrá lugar el domingo 18 de enero en la explanada del monumento ecuestre General San Martín, bajada del puente Alberdi (Rivadavia 599), desde las 20:30 horas, la 21° edición del tradicional “Festival del Acordeón”.

El evento, de entrada, libre y gratuita, contará con la actuación de la Agrupación de Acordeonistas; el trío conformado por Antonio Nalino, Paola Lovo y Elena Portolessi; y Los Americanos, quienes celebran 60 años con la música.

Además, acompañarán las academias Passion y Garaje Flamenco. La conducción del evento estar a cargo de Alberto “Negro” Luna.

Quienes asistan al festejo podrán disfrutar de una variedad de espectáculos y otras propuestas culturales que buscan honrar a este popular instrumento en Argentina. Además, habrá food trucks con diferentes propuestas gastronómicas.

