Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Este domingo se realiza la 21° edición del Festival del Acordeón

Publicado

Con la organización de la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, tendrá lugar el domingo 18 de enero en la explanada del monumento ecuestre General San Martín, bajada del puente Alberdi (Rivadavia 599), desde las 20:30 horas, la 21° edición del tradicional “Festival del Acordeón”.

El evento, de entrada, libre y gratuita, contará con la actuación de la Agrupación de Acordeonistas; el trío conformado por Antonio Nalino, Paola Lovo y Elena Portolessi; y Los Americanos, quienes celebran 60 años con la música.

Turismo

Además, acompañarán las academias Passion y Garaje Flamenco. La conducción del evento estar a cargo de Alberto “Negro” Luna.

Quienes asistan al festejo podrán disfrutar de una variedad de espectáculos y otras propuestas culturales que buscan honrar a este popular instrumento en Argentina. Además, habrá food trucks con diferentes propuestas gastronómicas.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Malas noticias económicas IV: La industria y la construcción sufrieron nuevas caídas en la medición de noviembre 2025

Tanto el sector industrial como el de la construcción cerraron noviembre con nuevas caídas. Con respecto al primero, cayó casi 9% en la medición...

Hace 5 días

Noticias

Malas noticias económicas II: Gigante de las papas fritas congeladas cierra su planta en Munro y echa a 100 personas

La firma Lamb Weston, una de las gigantes en la producción de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta en la localidad...

Hace 5 días

Noticias

Denuncian que el gobierno de Milei recortó el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego en un 70%

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria, UxP), e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), denunció que el gobierno del...

Hace 5 días

Novedades

Córdoba, tierra de festivales: un verano con altas expectativas y fuerte impacto turístico en toda la provincia

Con el inicio de enero, Córdoba vuelve a encender su calendario festivalero y las expectativas para el verano ya se reflejan en cifras concretas....

Hace 6 días