Villa María: Entregarán escrituras a 120 familias en barrio San Nicolás

Comenzó el trámite de escrituración de 120 viviendas en barrio San Nicolás, en Villa María.

La Municipalidad de Villa María y el Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura (IMVI) comenzaron el relevamiento de documentación necesaria para que 120 familias del barrio San Nicolás accedan a la escrituración de sus hogares, en el marco del programa ‘Tu Casa, Tu Escritura’.

En este caso se trata de viviendas construidas a través de la iniciativa FoViCor, en 1999, y este operativo se ejecuta dentro de la Ley N.º 9811 que busca regularizar la situación dominial de los vecinos.

Esta acción tiene por finalidad avanzar en la regularización de la propiedad, “brindando seguridad jurídica a las familias de Villa María”. Desde el IMVI se destaca la importancia de este proceso para consolidar el derecho a la propiedad.

Cabe destacar que el operativo continuará los días miércoles 20 y viernes 22, en la sede del centro vecinal (Catamarca y Sarno), en el horario de 10:00 a 12:00 horas.

Al respecto, el intendente Eduardo Accastello visitó el centro vecinal del barrio y señaló que “cuando hablamos de humanizar el progreso nos referimos a iniciativas como estas que hacen posible que 120 familias puedan ser dueñas de su casa con escritura propia. Es un paso muy fuerte que damos junto al Instituto Municipal de la Vivienda y al ministerio de Desarrollo Social”.

Por su parte, el presidente del IMVI, Ángel Quaglia, apuntó que “es uno de los ejes de trabajo que nos planteamos en el inicio de la gestión para poder brindarle a los vecinos el acceso a la escritura. Hoy estamos generando que 120 familias del barrio San Nicolás puedan acceder a ella de manera gratuita. Así estamos trabajando también para que vecinos residentes de otros barrios como el Mariano Moreno, Bello Horizonte, Parque Norte, el barrio Evita, también comiencen con el proceso”.

