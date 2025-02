Villa María: En marzo se realizará un torneo del circuito A1 Pádel 2025

Villa María será sede del segundo torneo de la temporada 2025 del Circuito Internacional A1 de Pádel. La información fue dada a conocer por el municipio. La ciudad recibirá el torneo del 10 al 16 de marzo.



En este marco, el Salón de los Deportes se transformará en el escenario principal donde se darán cita los mejores jugadores del mundo, incluyendo a figuras destacadas como los argentinos Maxi Arce y Franco Dal Bianco, quienes buscarán recuperar el primer puesto del ranking mundial. También participará del cuadro principal, Joaquín Páez, jugador local ubicado número 20 en el ranking nacional.

Por otra parte, las fases previas del torneo se disputarán del 7 al 9 de marzo en las instalaciones del club Vía Libre Pádel Center, desde donde saldrán cuatro parejas que avanzarán al cuadro principal.

A partir del lunes 10, toda la acción se trasladará al Salón de los Deportes, donde se jugarán los dieciseisavos de final, seguidos por octavos, cuartos, semifinales y la gran final el domingo 16 de marzo a las 19:00 horas.

El presidente del Ente Villa María Deporte y Turismo, Alejandro Mana, explicó que “Villa María será sede de un evento deportivo-turístico de primer nivel. Es la primera vez que esta propuesta se realiza en la provincia de Córdoba, y nos han elegido para desarrollarlo aquí, en Villa María, lo que nos permite formar parte de un calendario internacional al lado de Montecarlo, Barcelona, Las Vegas, Sevilla, porque queremos que Villa María se siga conociendo y posicionando”.

Luego, agregó que “vamos a tener los mejores jugadores de pádel del mundo, vendrán de España, Estados Unidos, Portugal, Paraguay, Uruguay y Colombia”.

Por su parte, el director de Turismo del Ente, Dino Gagliese, añadió que “este evento tiene gran importancia también para lo turístico, ya que vendrá gente de seis países y diferentes provincias. El turismo deportivo es uno de los sectores que más ha crecido en el mundo, y Villa María va de la mano”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba, Fernando Neyra, y representante de Villa María Pádel comentó que “desde el sector privado no podemos afrontar solos un evento como este, los costos de una propuesta como el Circuito Internacional A1 Pádel, que implican traer gente de afuera, no son afrontables por nosotros solos, por eso en representación de todos quiero agradecer a la Municipalidad por el apoyo para organizar este torneo, que hace crecer a todo el deporte, no solo en Villa María sino a nivel provincial”.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Los partidos que se disputarán en el Complejo Vía Libre, los días 7, 8 y 9 de marzo, serán de entrada libre y gratuita.

A partir del lunes 10 de marzo hasta el 16 inclusive, el evento se realizará en el Nuevo Salón de los Deportes y los costos de las entradas varían según el día:

-Los días 10 y 11 de marzo, se podrán adquirir desde los $5.000 (general) hasta $90.000 (preferencial).

-Los días 12, 13 y 14, la entrada general será de $8.000 hasta $180.000.

-Las semifinales y finales, días 15 y 16 de marzo, van desde los $11.880 hasta $270.000. (Los precios publicados no incluyen Servicio de Venta).

Los tickets pueden adquirirse a través del sitio web Edén Entradas o en la sede del Ente Villa María Deporte y Turismo sobre calle Buenos Aires y Costanera, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

TELEVISACIÓN

El torneo contará con transmisión internacional a través de las principales cadenas de televisión como ESPN en América Latina y El Caribe, que televisará el momento del cuadro definitivo; DAZN en España, Italia y Portugal, además de Mediaset y La Liga en España. Para el resto del mundo, todos los partidos del cuadro principal estarán disponibles a través del canal oficial de A1 Pádel en YouTube.

Más información en la Web de A1 Pádel.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.