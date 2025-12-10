Villa María: En los últimos dos meses fueron plantados más de 1300 árboles

La Municipalidad de Villa María informa que avanzan las tareas de forestación en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas, se concretó la plantación de 65 nuevos ejemplares en los loteos La Arbolada y Valle Escondido.

De este modo, según detalla la información oficial, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Sostenible continúa ejecutando el plan de fortalecimiento del arbolado urbano en barrios y loteos, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos. En total, más de 1.350 árboles fueron incorporados en los últimos dos meses.

La forestación de veredas y otros espacios públicos contribuye a generar sombra, reducir las islas de calor urbano, mejorar la calidad del aire, embellecer el entorno y construir espacios más saludables y seguros para toda la comunidad. Así, el Gobierno local reafirma su compromiso con una ciudad más verde y sustentable.

Asimismo, se recuerda a los vecinos la importancia del cuidado compartido de cada ejemplar, manteniendo el riego inicial, protegiéndolos de posibles daños y acompañando su crecimiento.

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental se intervinieron distintos barrios y loteos en el lapso señalado, entre ellos: Francisco García, Almirante Brown, Padre Mugica, San Martín, Barrancas del Río, La Arbolada, Villa Albertina y Campos del Este.

