Villa María: El viernes 22 se realiza el Desafío Rubik en la Tecnoteca

Con la organización de la Secretaría de Educación del municipio de Villa María, se realizará este viernes 22 de agosto, entre las 16 y las 19 horas, en la Tecnoteca, el Desafío Rubik. La iniciativa está destinada a personas mayores de 11 años, sin límite de edad.

Durante la jornada, dictada por Franco Lerda, los asistentes podrán conocer la historia y teoría del cubo, descubrir sus orígenes y dar sus primeros pasos en el armado.

A las 16:30 horas se realizará una clase abierta para nivel inicial, mientras que a partir de las 18:15 horas comenzará la competencia por categorías, donde cada participante pondrá a prueba lo aprendido. El evento concluirá a las 19:00 con la premiación y el cierre oficial.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan a través de la plataforma ViDi en https://vidi.villamaria.gob.ar/guia/es-AR/#/tramites/129 o buscando “Desafio Rubik”.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 3535645864.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.