Villa María: El sistema municipal de salud atendió casi 20 mil consultas médicas

Imagen ilustrativa.

La Secretaría de Salud informó que durante el mes de septiembre se concretaron 19.513 atenciones médicas a vecinos y vecinas de la ciudad, mediante la Asistencia Pública, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y distintos dispositivos del sistema local.

En detalle, en la Asistencia Pública se registraron 9.103 atenciones, distribuidas entre consultorios externos, Guardia y Medicina Digital Mixta.

Por su parte, los 13 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) realizaron 6.549 consultas durante el mes. Los barrios que registraron mayor actividad fueron Las Playas (837 atenciones), Las Acacias (734), Los Olmos (588), San Nicolás (569), San Martín, (564), y La Calera (412), junto con el Centro Integrador Comunitario (926), donde los equipos interdisciplinarios brindaron atención cercana y continua a los vecinos.

En tanto, el servicio de emergencias 107, con su flota de ambulancias y motoambulancias, realizó 1096 intervenciones durante el pasado mes de septiembre. Por otro lado, el Centro Municipal de Adicciones (CMA) totalizó 294 intervenciones.

GUARDIA PEDIÁTRICA 

En el noveno mes del 2025, se llevaron a cabo 1316 atenciones en la Guardia Pediátrica. Este servicio, que se brinda en las instalaciones de Grupo FAMM (San Juan 1365) se suma a la red de atención primaria que el municipio ofrece a las familias villamarienses. Por su parte, el Hospital de Día “Encuentro” finalizó con 568 y 587 se realizaron en distintas intervenciones comunitarias.

