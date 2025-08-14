Villa María: El Programa “Puertas Abiertas” superó los 500 comercios relevados

El Programa “Puertas Abiertas” superó los 500 comercios relevados en la ciudad de Villa María. La iniciativa busca “fortalecer y modernizar el ecosistema comercial barrial a través de herramientas concretas y presencia territorial”, se encuentra finalizando el trabajo en la Comunidad 3, integrada por los barrios Carlos Pellegrini, Felipe Botta, Solares del Norte, La Arbolada I y II, Francisco García, San Nicolás, Florentino Ameghino y Nicolás Avellaneda.

Cabe destacar que el programa se desarrolla a partir de una estrategia de zonificación barrial que divide la ciudad en seis comunidades. En este marco, ya se completó el relevamiento en la Comunidad 1 (barrios Las Acacias, Casalinda, Vista Verde, Mariano Moreno y La Calera) y en la Comunidad 2 (barrios Belgrano, Trinitarios, Almirante Brown, Ramón Carrillo y Parque Norte).

Asimismo, en las próximas semanas, la recorrida continuará en la Comunidad 4, que comprende los barrios Lamadrid, San Martín y Malvinas Argentinas, para avanzar de manera progresiva hasta completar todo el territorio local.

El subsecretario de Desarrollo Productivo, Germán Tenedini, indicó que “el programa Puertas Abiertas permite plasmar, por primera vez en nuestra ciudad, un censo comercial barrio por barrio, para conocer las necesidades de cada comercio y su entorno, para poder delinear y planificar políticas concretas a este sector económico en particular que es un gran generador de trabajo”.

