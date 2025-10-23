Villa María: El municipio reclamó la reactivación del tren de pasajeros a Buenos Aires

La Municipalidad de Villa María envió una nota formal a la responsable de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), Cecilia Mariezcurrena, y realizará una presentación ante la Secretaría de Transporte de la Nación para solicitar la reactivación del servicio de trenes de pasajeros entre Córdoba, Villa María y Buenos Aires, suspendido recientemente. La nota lleva la firma del intendente de esta ciudad, Eduardo Accastello.

“Habiendo dialogado con el sindicato y la secretaría correspondiente, nos informan que la medida obedece a un descarrilamiento sucedido en Tucumán, donde se registró en una falla en un durmiente. A raíz de esto, NCA envió una nota con el objetivo de que se pararan los trenes de pasajeros entre Córdoba y Buenos Aires. Vemos una clara desinversión y dificultades en quienes proveen ese tipo de materiales, pero no es responsabilidad de los pasajeros”, explicó el jefe comunal.

“El servicio de pasajeros es esencial para la integración territorial, por lo que pedimos el rápido monitoreo de las vías. Esta decisión afecta a los pueblos y ciudades del interior, priorizando el transporte de cargas por sobre las necesidades de la gente. Por eso, solicitamos revertir esta situación cuanto antes ”, manifestó el intendente.

En ese sentido, Accastello remarcó la importancia de recuperar el tramo Córdoba – Villa María, por el impacto social y comunitario que representa, y señaló que el municipio estará atento al avance de las verificaciones técnicas para que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible.

Finalmente, el mandatario reiteró su preocupación por la gran cantidad de formaciones de trenes de carga que transitan día y noche por Villa María, situación planteada reiteradamente por su impacto urbano y en la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, solicitó que se avance en el retiro de los vagones ubicados entre las calles Sarmiento y Salto Grande, muchos de ellos deteriorados y en desuso, lo que representa un problema urbanístico y social para la ciudad.

