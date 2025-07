Villa María: El jueves, el Mercado de Abaratamiento se desarrollará en barrio Roque Sáenz Peña

El Mercado de Abaratamiento se desarrollará este jueves 24 de julio en el barrio Roque Sáenz Peña. La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Villa María. La iniciativa, impulsada por la secretaría de Educación, tendrá lugar en calle Estados Unidos 840, de 9 a 13 horas.

Allí se comercializa carne de pollo, cerdo, vaca y pescado, frutas y verduras, quesos, panificados, productos de almacén y alimentos sin TACC. En la ocasión también se realizará un Eco-Canje de plantines.

Cabe recordar que la iniciativa busca acercar productos frescos y saludables a las familias de la ciudad, a precios accesibles, ofrecidos por productores locales.

FALSOS PODADORES

Por otra parte, la Municipalidad de Villa María a través de la Subsecretaria de Gestión Ambiental informó que se detectó la presencia de personas que, haciéndose pasar por podadores municipales, solicitan dinero a cambio de ejecutar tareas de poda en la vía pública.

Ante este hecho, es oportuno recordar que por el momento no hay personal municipal autorizado realizando podas domiciliarias en la via pública. Por todo esto, se solicita a los vecinos no entregar dinero ante este tipo de ofrecimientos, ya que se trata de una nueva modalidad de estafa.

Por cualquier inquietud o denuncia, pueden comunicarse al 147 a través de un llamado telefónico o por medio de la aplicación 107VM.

Cabe recordar que el Municipio cuenta con un registro oficial de podadores autorizados, quienes han realizado los cursos de capacitación correspondientes. Quienes estén interesados en contratar estos servicios deben gestionar la autorización correspondiente para intervenir el arbolado urbano a través de la plataforma digital ViDi (https://vidi.villamaria.gob.ar/atencion/es-AR/#/): “Intervención en el arbolado público”.

