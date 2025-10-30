Villa María: El Instituto Municipal de la Vivienda desarrollará 650 lotes inconclusos del Procrear

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello anunció este jueves que el Instituto Municipal de la Vivienda desarrollará 650 lotes inconclusos del programa Procrear: “Quiero anunciarles que logramos que el Banco Hipotecario inicie la retrocesión de la titularidad del loteo Procrear al privado, y el pasado martes firmamos un acta acuerdo para transferir la titularidad. De esta manera, el Instituto Municipal de la Vivienda podrá desarrollar el loteo inconcluso por parte del gobierno nacional. Serán más de 650 lotes que se pondrán a la venta para vecinos villamarienses, con un plan especial de pago”, explicó el jefe comunal.

Agregó que respecto al edificio del ex Procrear, de 80 departamentos y ubicado en cercanías de la Terminal, se logró su compra en 12 cuotas, recuperando la titularidad del inmueble. Agregó que se impulsará una articulación público-privada que brinde respuestas concretas para resolver el destino del edificio.

Las definiciones de Accastello fueron realizadas en el marco de la presentación del Segundo Informe de Gestión 2025 en el Conservatorio Superior de Música “Felipe Boero”.

En relación con las inversiones de capital destinadas a urbanizar y desarrollar distintos puntos de la ciudad, el intendente detalló 10 proyectos prioritarios:

-Desarrollo de 650 lotes Procrear.

-Recuperación del edificio Procrear cercano a la Terminal.

-Desarrollo de clubes en barrio Las Acacias (Unión Central, Alianza, CIEF y Tallerito).

-Construcción del Forum en el Parque de la Vida.

-Creación del LAB en el galpón de Las Playas.

-Construcción de Eco Parques en barrios Las Playas y Los Chaleses.

-Desarrollo del estadio del Club San Lorenzo y Baby.

-Creación de la Escuela de Oficiales Policiales en el área de la Escuela Granja.

-Recuperación del edificio del Parque Pereira y Domínguez para la sede del Clúster TIC.

-Constitución de equipos de proximidad, juegos de esparcimiento y espacios de recreación en 10 plazas barriales.

Acompañaron la presentación del Segundo Informe de Gestión el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese; la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre; su par Alfredo Nigro; concejales de distintos bloques; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal; y autoridades provinciales, judiciales, religiosas, educativas, sociales y vecinos.

—

