Villa María: El Festival Aéreo se extenderá durante cuatro jornadas

Con la organización de la Municipalidad de Villa María y el Aero Club local, se realizará una nueva edición del tradicional Festival Aéreo, el cual tendrá lugar del jueves 16 al domingo 19 de octubre en el predio del Aeropuerto de la ciudad. El evento combina espectáculos aéreos, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades educativas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano y Territorio, Agustín Turletti Mino, apuntó que “para este año está programado iniciar con el show de Euge Quevedo y continuar con una charla del brigadier Luis Alberto Briatore, retirado de la Fuerza Aérea que el año pasado dio una charla a más 1.800 jóvenes. El 18 y 19 va a desarrollarse el Festival Aéreo propiamente dicho, que tiene previstos vuelos de bautismo, acrobacias, y paracaidismo”.

“El Aero Club viene trabajando mucho en este evento que convoca a miles de vecinos de la ciudad y de la región, eso nos enorgullece, nos fortalece y nos posiciona, por eso trabajamos conjuntamente durante todo el año”, cerró el funcionario.

Por su parte, el titular de la cartera de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo, dijo que “Villa María es sede de grandes eventos que convocan a la región. El Aero Club cumplió 88 años, lo que significa que la institución ha sido visionaria, estamos transcurriendo el mes aniversario próximos a celebrar 158 años de nuestra fundación y el Aero Club ha escrito más de la mitad de la historia de Villa María”.

Asimismo, el presidente del Aero Club Villa María, Osvaldo Villanueva, expresó que “buscamos que este festival sea mejor que los anteriores, el año pasado fue muy importante, tuvimos muchísima gente, y este año esperamos tener más. El fin fundamental es mostrar lo que hacemos y seguir creciendo”.

De igual modo, el socio del Aero Club Fernando Rasso explicó que las entradas al espectáculo de la LBC y Euge Quevedo del viernes se podrán adquirir por https://www.edenentradas.ar/, con un precio promocional de diez mil pesos para los primeros mil tickets anticipados: “Para los días sábado y domingo, en un esfuerzo muy grande del Aero Club, se mantendrá el valor de las entradas del año pasado en torno a los cinco mil pesos”.

