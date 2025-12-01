Villa María: El 4 de diciembre comienza a funcionar el servicio de guardacostas

Desde el 4 de diciembre hasta el 28 de de febrero los Guardacostas prestarán servicio en nueve playas habilitadas del río Tercero, que van desde el Arenero hasta Barrancas del Río. En ese sentido, la Municipalidad de Villa maría informó que comenzaron las capacitaciones para los integrantes del Cuerpo de Guardacostas, en el marco de los preparativos previos al inicio de la temporada estival en la costanera.

Personal de Bomberos Voluntarios llevó adelante una práctica en el lago municipal, donde se abordaron técnicas de socorrismo, rescate acuático con kayak y rescate persona a persona, entre otros contenidos fundamentales para el desempeño en situaciones de emergencia.

Al respecto la coordinadora del Cuarpo de Guardacostas, Luz Ladrón de Guevara, expresó: ”La capacitación fue muy exigente, gracias a la participación del cuerpo de bomberos de la ciudad se pudieron realizar prácticas muy necesarias para la correcta aplicación del rescate acuático, entre otras cuestiones básicas de salud como RCP y demás”.

La actividad cuenta con la coordinación de la Secretaría de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, área desde la cual se planifica el operativo de guardacostas que brindará cobertura durante los próximos meses en las playas de la costanera, desde el sector conocido como “Arenero”, en barrio Vista Verde, hasta barrio Barrancas del Río.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.