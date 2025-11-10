Villa María: Dan a conocer nuevas propuestas de “promoción y cuidado de la salud”

La Secretaría de Salud impulsa actividades semanales abiertas a la comunidad orientadas a la prevención, el autocuidado y la promoción de hábitos saludables, “con una agenda de encuentros que abordan temáticas vinculadas a la salud sexual integral, la diabetes, la maternidad, el movimiento y la hipertensión”.

Las propuestas se desarrollan en distintos espacios, con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios de la Asistencia Pública, el Hospital Regional Pasteur y otras instituciones locales.

“Estas actividades son una forma concreta de acercar la salud y de promover la participación activa de las vecinas y vecinos en el cuidado de su bienestar. La promoción y la prevención son pilares fundamentales de la salud pública, porque nos permiten actuar antes de que aparezcan las enfermedades y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad”, destacó el subsecretario de Salud, Pablo Arriaga.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Todos los Lunes de noviembre:

-“¡Tu Derecho a Decidir!”: Espacio grupal sobre anticoncepción y salud sexual integral. Sala de situación de la Asistencia Pública – 13:30 h.

Todos los martes de noviembre:

-“Tomá el Control. Viví Mejor con Diabetes”. Sala de situación de la Asistencia Pública – 10:00 h.

-“Preparación Integral para la Maternidad”. Centro Cultural Leonardo Favio – 15:00 h.

Todos los miércoles de noviembre:

-“Movimiento y Salud” – Taller de hipertensión. Playón deportivo del Parque de la Vida – 13:30 h.

Todos los viernes de noviembre

-Día Mundial de la Diabetes – Actividad conjunta con el Hospital Pasteur. Plaza Centenario – De 9:00 a 12:00 h.

