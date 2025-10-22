Villa María: Comenzó la vacunación contra el dengue a adolescentes de 15 a 17 años

La Secretaría de Salud del gobierno municipal informó que se lleva adelante la vacunación contra el dengue destinada a adolescentes de 15 a 17 años, en el marco de la campaña provincial implementada por el Ministerio de Salud de Córdoba y articulada con el Gobierno local.

Cada esquema de vacunación consta de dos dosis, que se aplican con tres meses de diferencia, y se realiza en vacunatorios provinciales y municipales. Es importante asistir a los mismo con carnet de vacunación y DNI.

CENTROS DE VACUNACIÓN

Los puntos habilitados para la aplicación son los siguientes:

-Asistencia Pública: lunes a viernes, de 7:00 a 16:00 horas.

-CAPS Las Acacias: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

-CAPS San Martín: lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

-CAPS Los Olmos: lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

-CAPS Las Playas: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

CUIDADOS DOMICILIARIOS

Desde el municipio se recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación y de continuar adoptando medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Este mosquito se cría en el agua limpia acumulada, por lo que se solicita a cada familia revisar su hogar, eliminar los recipientes que junten agua, tapar los tanques, limpiar canaletas, patios y terrazas, y ordenar los objetos que ya no se utilizan.

El reordenamiento ambiental, domiciliario y peridomiciliario es fundamental para frenar el ciclo del mosquito y reducir el riesgo de transmisión.

—

