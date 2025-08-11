Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Comenzó la capacitación de los efectivos del SEOM

Publicado

Se inició la capacitación de los efectivos del SEOM en Villa María.

Los efectivos del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM), un cuerpo de la Policía de la Córdoba especializado en la actuación en eventos masivos, comenzaron el ciclo de capacitación previo a su puesta en marcha. El nuevo destacamento tendrá asiento en la Terminal de Ómnibus. Son 19 los aspirantes que se formarán en la sede de la Escuela Granja, y que deberán atravesar distintas instancias para conformar el SEOM. 

Según la información de prensa, “esta fuerza especial tiene por objetivo brindar respuestas de acción rápida y mantener el orden, o restablecerlo, en ocasiones que ocurra algún tipo de disturbio, con especialización en el trabajo multitudinario, realizando operativos antidisturbios, control de hinchadas y eventos culturales, aprehensiones y cápsulas de seguridad”.

El acto de inicio de cursado en la Escuela Granja fue encabezado por el intendente Eduardo Accastello, la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez y el director general de Departamentales Sur, comisario general Cristian Gómez.

Córdoba Turismo

Accastello expresó que “se trata de un trabajo articulado que nos permite también hoy tener más cámaras de seguridad, inteligencia artificial en las cámaras y distintos niveles de fuerzas de seguridad, como es el caso del SEOM que se suma a Villa María. Es una fuerza especial que la ciudad no tenía y que, a partir de esta capacitación, nos permitirá contar con 19 miembros especializados y con la capacidad de estar al lado de los vecinos, de las instituciones en momentos claves, con un nivel de profesionalismo extraordinario”.

Epec

Por su parte, Gómez, detalló que ”durante treinta días vamos a llevar adelante esta capacitación para que Villa María, como las grandes ciudades, tenga presencia de todos los grupos especiales con los que cuenta la Policía de la Provincia de Córdoba. Este trabajo mancomunado de todas las instituciones permite llevarle más tranquilidad al vecino, pero también que la policía de la provincia cuente en estos lugares estratégicos con gente y profesionales capacitados, con los equipamientos necesarios”.

Telecom

Asimismo, el jefe de Departamento de Acción Interior Sur SEOM, Guillermo Morán, explicó que “todas nuestras actividades las realizamos principalmente sobre una motocicleta. Se trata de un grupo antidisturbios táctico en esa especialidad, se trabaja con munición anti-tumulto y las recientemente incorporadas arman menos letales y con motos de alta cilindrada, las cuales deben portar dos efectivos que llevan todos los elementos necesarios para controlar situaciones de crisis, ya sean manifestaciones, eventos deportivos, como así también cápsulas de seguridad, de detenidos, de personalidades de público conocimiento, como así también delegaciones deportivas”.

Libro EcoPolítica

“Para Villa María fueron designadas seis motocicletas, con las cuales vamos a trabajar de forma articulada con las otras fuerzas desde un lugar específico, pero articulando donde la planificación y la ciudad lo requieran”, detalló.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Socios 2025
News
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Elecciones 2025: La peronista De la Sota inscribió “Defendamos Córdoba” y se enfrentará a los libertarios y el cordobesismo

Finalmente, la diputada nacional, Natalia De la Sota, dio un paso adelante e inscribió “Defendamos Córdoba”, la alianza con la que participará de las...

Hace 6 días

Columnistas

Netanyahu debe ser detenido al llegar al país

El 7 de noviembre de 2023, atento a la situación beligerante existente en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, la Cámara de Diputados...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Fuerte caída del consumo de alimentos en los primeros siete meses de 2025

Según el informe de julio de 2025 del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) se ha producido una contracción del 19%...

5 agosto, 2025

Noticias

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento...

Hace 4 días