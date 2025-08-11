Villa María: Comenzó la capacitación de los efectivos del SEOM

Los efectivos del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM), un cuerpo de la Policía de la Córdoba especializado en la actuación en eventos masivos, comenzaron el ciclo de capacitación previo a su puesta en marcha. El nuevo destacamento tendrá asiento en la Terminal de Ómnibus. Son 19 los aspirantes que se formarán en la sede de la Escuela Granja, y que deberán atravesar distintas instancias para conformar el SEOM.

Según la información de prensa, “esta fuerza especial tiene por objetivo brindar respuestas de acción rápida y mantener el orden, o restablecerlo, en ocasiones que ocurra algún tipo de disturbio, con especialización en el trabajo multitudinario, realizando operativos antidisturbios, control de hinchadas y eventos culturales, aprehensiones y cápsulas de seguridad”.

El acto de inicio de cursado en la Escuela Granja fue encabezado por el intendente Eduardo Accastello, la secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez y el director general de Departamentales Sur, comisario general Cristian Gómez.

Accastello expresó que “se trata de un trabajo articulado que nos permite también hoy tener más cámaras de seguridad, inteligencia artificial en las cámaras y distintos niveles de fuerzas de seguridad, como es el caso del SEOM que se suma a Villa María. Es una fuerza especial que la ciudad no tenía y que, a partir de esta capacitación, nos permitirá contar con 19 miembros especializados y con la capacidad de estar al lado de los vecinos, de las instituciones en momentos claves, con un nivel de profesionalismo extraordinario”.

Por su parte, Gómez, detalló que ”durante treinta días vamos a llevar adelante esta capacitación para que Villa María, como las grandes ciudades, tenga presencia de todos los grupos especiales con los que cuenta la Policía de la Provincia de Córdoba. Este trabajo mancomunado de todas las instituciones permite llevarle más tranquilidad al vecino, pero también que la policía de la provincia cuente en estos lugares estratégicos con gente y profesionales capacitados, con los equipamientos necesarios”.

Asimismo, el jefe de Departamento de Acción Interior Sur SEOM, Guillermo Morán, explicó que “todas nuestras actividades las realizamos principalmente sobre una motocicleta. Se trata de un grupo antidisturbios táctico en esa especialidad, se trabaja con munición anti-tumulto y las recientemente incorporadas arman menos letales y con motos de alta cilindrada, las cuales deben portar dos efectivos que llevan todos los elementos necesarios para controlar situaciones de crisis, ya sean manifestaciones, eventos deportivos, como así también cápsulas de seguridad, de detenidos, de personalidades de público conocimiento, como así también delegaciones deportivas”.

“Para Villa María fueron designadas seis motocicletas, con las cuales vamos a trabajar de forma articulada con las otras fuerzas desde un lugar específico, pero articulando donde la planificación y la ciudad lo requieran”, detalló.

