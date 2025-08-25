Villa María: Comenzó la campaña de castración gratuita de mascotas

La Municipalidad de Villa María informó que, en el marco de la campaña gratuita y descentralizada de castración de mascotas, comenzó un nuevo operativo en barrio Bello Horizonte. La iniciativa está destinada a mascotas de vecinos de distintos barrios y se desarrollará hasta el jueves 28 de agosto, a partir de las 8:00 horas, en el Centro Vecinal (Monte Hermoso 118).

Al respecto, la responsable de Zoonosis, Valeria Suárez, expresó que “iniciamos nuevamente un operativo castración descentralizada, esta vez en la sede del Centro Vecinal del barrio Bello Horizonte, aunque está abierta para cualquier residente de la ciudad. La idea es que quienes no pueden acercarse al CAM, pero sí al barrio, tengan la posibilidad de aprovechar este espacio en función de sus días laborables”.

Sobre la modalidad de atención, agregó que “en cuanto a la cirugía, el animal debe cumplir ciertos requisitos previos: ayuno, verificación veterinaria en caso de ser posible, y, a diferencia del CAM, aquí la gente debe permanecer durante todo el proceso. Es decir, llegan a primera hora, se realiza el control del animal, lo acompañan durante la cirugía y permanecen junto a él en la recuperación”.

Para acceder al servicio, los vecinos deben solicitar turno al 3534296185 (Dirección de Zoonosis) y presentar copia de su DNI el día de la cirugía.

El operativo es impulsado por la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, junto al CAM y los centros vecinales de la ciudad, con el objetivo de acercar el servicio de castración a los distintos barrios, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y el control de la población animal en Villa María.

