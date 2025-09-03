Villa María: Comenzaron los circuitos turísticos gratuitos en el mes aniversario de la ciudad

La Municipalidad de Villa María informó que se iniciaron los circuitos turísticos gratuitos por varios puntos históricos y culturales, en el marco de la celebración por los 158 años de la ciudad. La propuesta, impulsada por el Ente Deporte y Turismo, se realizará todos los miércoles, jueves y viernes del mes de septiembre, a las 10 horas, con modalidad pedestre y en compañía de guías de turismo y de estudiantes avanzados de la carrera de Turismo del Profesorado Gabriela Mistral.

Todos los miércoles se desarrollará el circuito turístico denominado “Primeras Edificaciones” donde se recorren edificios históricos que marcaron el crecimiento de la ciudad y su valor arquitectónico.

Por su parte, los jueves se realizará el “Circuito Ferrourbanístico” para descubrir este importante corredor cultural, artístico y educativo, marcando el pasado y presente del predio del ferrocarril.

Por último, el viernes tendrá lugar el “Paseo del Lago” que permitirá recorrer hitos urbanos y culturales de la Costanera, cerrando con visitas al Anfiteatro y Museo del Anfi.

Al respecto, el director de Turismo, Dino Gagliese, dijo que “invitamos a todos los vecinos y a quienes nos visitan de la región y del país a conocer más sobre nuestra identidad, patrimonio cultural e histórico, a través de tres circuitos que reflejan lo que significa ser villamariense, conectando pasado, presente y futuro. Hoy comenzamos con más de cien niños y niñas, y durante todo el mes pondremos en valor los espacios de nuestra ciudad que tanto queremos.”

Es importante resaltar que esta actividad está dirigida a público general, vecinos y visitantes como así también a instituciones educativas y entidades de la ciudad.

Los interesados en participar de la propuesta, libre y gratuita, deben inscribirse en el siguiente LINK.

