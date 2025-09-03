Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Comenzaron los circuitos turísticos gratuitos en el mes aniversario de la ciudad

Publicado

Se pusieron en marcha los circuitos turísticos para celebrar un nuevo aniversario de Villa Maria.

La Municipalidad de Villa María informó que se iniciaron los circuitos turísticos gratuitos por varios puntos históricos y culturales, en el marco de la celebración por los 158 años de la ciudad. La propuesta, impulsada por el Ente Deporte y Turismo, se realizará todos los miércoles, jueves y viernes del mes de septiembre, a las 10 horas, con modalidad pedestre y en compañía de guías de turismo y de estudiantes avanzados de la carrera de Turismo del Profesorado Gabriela Mistral.

Todos los miércoles se desarrollará el circuito turístico denominado “Primeras Edificaciones” donde se recorren edificios históricos que marcaron el crecimiento de la ciudad y su valor arquitectónico.

Por su parte, los jueves se realizará el “Circuito Ferrourbanístico” para descubrir este importante corredor cultural, artístico y educativo, marcando el pasado y presente del predio del ferrocarril.

Córdoba Turismo

Por último, el viernes tendrá lugar el “Paseo del Lago” que permitirá recorrer hitos urbanos y culturales de la Costanera, cerrando con visitas al Anfiteatro y Museo del Anfi.

Al respecto, el director de Turismo, Dino Gagliese, dijo que “invitamos a todos los vecinos y a quienes nos visitan de la región y del país a conocer más sobre nuestra identidad, patrimonio cultural e histórico, a través de tres circuitos que reflejan lo que significa ser villamariense, conectando pasado, presente y futuro. Hoy comenzamos con más de cien niños y niñas, y durante todo el mes pondremos en valor los espacios de nuestra ciudad que tanto queremos.”

Epec

Es importante resaltar que esta actividad está dirigida a público general, vecinos y visitantes como así también a instituciones educativas y entidades de la ciudad.

Los interesados en participar de la propuesta, libre y gratuita, deben inscribirse en el siguiente LINK.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Giuliani sigue detenido y ATE convocó a un paro nacional para reclamar su liberación

El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, Federico Giuliani, seguirá detenido luego de ser apresado durante una protesta en reclamo...

Hace 6 días

Noticias

Condena por comprar entradas para partidos de fútbol de Instituto con tarjetas de crédito y débito ajenas

Durante un juicio abreviado inicial, el Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba condenó a Florencia Belén Mercado por...

Hace 3 días

Noticias

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 2 días

Noticias

Ataque a la Libertad de Expresión: Una resolución judicial trata de frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno

El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en...

Hace 3 días