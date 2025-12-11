Villa María: Clausuran un geriátrico por falta de habilitaciones

La Municipalidad de Villa María informó que se clausuró un establecimiento que funcionaba como geriátrico al constatarse la ausencia de habilitación municipal y del registro RUGEPRESA.

El operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Rucci al 500, donde el equipo de Habilitaciones verificó que el establecimiento no contaba con el permiso local correspondiente, ni con la emitida por el Ministerio de Salud.

Asimismo, a través de una inspección ocular, se determinó que el lugar no cumplía con las medidas mínimas de seguridad exigidas: no disponía de detectores de humo conforme al informe de Protección contra Incendios, no presentaba un mecanismo de evacuación adecuado y carecía de puertas de acceso requeridas para garantizar una salida segura ante una eventual emergencia.

Ante estas irregularidades, se procedió a la clausura del establecimiento y las actuaciones fueron elevadas a las áreas competentes para la continuidad del proceso administrativo.

