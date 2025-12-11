Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Clausuran un geriátrico por falta de habilitaciones

Publicado

Clausuraron un geriátrico en Villa María. No tenía las habilitaciones correspondientes para funcionar. (Foto: Prensa).

La Municipalidad de Villa María informó que se clausuró un establecimiento que funcionaba como geriátrico al constatarse la ausencia de habilitación municipal y del registro RUGEPRESA.

Incendios

El operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Rucci al 500, donde el equipo de Habilitaciones verificó que el establecimiento no contaba con el permiso local correspondiente, ni con la emitida por el Ministerio de Salud.

Turismo

Asimismo, a través de una inspección ocular, se determinó que el lugar no cumplía con las medidas mínimas de seguridad exigidas: no disponía de detectores de humo conforme al informe de Protección contra Incendios, no presentaba un mecanismo de evacuación adecuado y carecía de puertas de acceso requeridas para garantizar una salida segura ante una eventual emergencia.

Epec

Ante estas irregularidades, se procedió a la clausura del establecimiento y las actuaciones fueron elevadas a las áreas competentes para la continuidad del proceso administrativo.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos...

Hace 3 días

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte...

Hace 3 días

Noticias

Tras la protesta de estatales, se conforma una mesa de diálogo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron...

Hace 3 días

Noticias

Petri defendió la compra de los aviones F16

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus...

Hace 2 días