Villa María: Capacitaciones en salud mental y prevención de “consumos problemáticos”

La Secretaría de Salud de Villa María informó que se realizarán dos actividades abiertas a la comunidad, orientadas a fortalecer las redes de cuidado y promoción de la salud mental. El conversatorio “Territorio, salud mental y producción de cuidados” se desarrollará el próximo 30 de octubre. Mientras que Capacitación sobre “Prevención de los consumos problemáticos – Diseño e implementación de programas institucionales”, se llevará a cabo el 31 de octubre. Ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

Las actividades son las siguientes:

-Conversatorio: Territorio, salud mental y producción de cuidados

Se realizará el jueves 30 de octubre, de 8:30 a 12:00 horas, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio.

El encuentro, destinado a profesionales de la salud y estudiantes avanzados, propone un espacio para compartir experiencias, intercambiar miradas y fortalecer los vínculos interinstitucionales junto a equipos de trabajo provenientes de Reconquista, Santa Fe y Rosario.

Inscripción: https://forms.gle/q3S8o3bhzp4g6VSWA

-Capacitación: Prevención de los consumos problemáticos – Diseño e implementación de programas institucionales

Se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, de 16:30 a 18:30 horas, en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio (Sabattini 200, Villa María).

La capacitación, destinada a todo público, estará a cargo del equipo de especialistas de la Fundación Ana Larrauri, con amplia trayectoria en la planificación e implementación de políticas públicas de prevención de adicciones.

Disertantes:

-Hugo Barrionuevo: médico psiquiatra y sanitarista. Director Médico de la Fundación Ana Larrauri. Ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones.

-Roberto Canay: doctor en Psicología. Ex Subsecretario de Prevención y Tratamiento de SEDRONAR. Director de la Maestría en Consumo de Sustancias (UMSA).

-Pablo Filipi: licenciado en Educación Física. Diplomado en Prevención de Consumos Problemáticos. Coordinador del Área de Prevención de Adicciones del GCBA.

Inscripción: https://forms.gle/x4ezw4FNbTJGrCh57

