Villa María: Buscan crear un protocolo municipal para accionar ante las altas temperaturas

La Municipalidad de Villa María informó que se llevó adelante el taller “Buenas Prácticas de Adaptación ante Olas de Calor”, que estuvo encabezada por los secretarios de Salud, Julián López; de Desarrollo Humano y Territorio, Agustín Turletti Mino; y el secretario de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Augusto Carreras, junto a referentes de diversas instituciones.

La jornada, coordinada por el Instituto Libre del Ambiente, contó además con la presencia de académicos e investigadores de la UNVM, docentes de los Centros de Promoción Familiar, integrantes de centros de jubilados, personal de salud y otros actores clave.

Cabe destacar que la iniciativa, impulsada por el municipio junto al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, tiene como objetivo brindar herramientas para afrontar de manera efectiva los impactos de las altas temperaturas en la salud y en la vida cotidiana. En este marco, se abordaron problemáticas asociadas al cambio ambiental y su afectación sobre la calidad de vida de las personas.

Al respecto, el secretario de Salud, Julián López, expresó que “dimos un paso fundamental para cuidar la salud de nuestra comunidad. Avanzamos en la construcción del Protocolo Municipal de Actuación frente a Olas de Calor, junto a todas las secretarías y actores clave, estableciendo criterios claros y acciones coordinadas. Además, con el taller práctico y la participación de los distintos equipos, fortalecemos nuestra capacidad de prevenir y mitigar los efectos del calor extremo”.

Por su parte, el secretario de Cambio Climático de la Provincia, Augusto Carreras, destacó: “Tenemos que preparar a la población ante estos eventos, que son cada vez más impredecibles y potentes. Fue una jornada de trabajo muy fructífera, articulando con todas las fuerzas vivas de la ciudad para construir, entre municipio, vecinos y Provincia, estrategias de adaptación ante estos fenómenos”.

Asimismo, agregó: “El cambio climático y el aumento de la temperatura media global generan impactos que van desde lo productivo hasta eventos climáticos extremos, comprometiendo la salud de las personas. Por eso es necesario preparar especialmente a la población más vulnerable, que es donde debemos poner el foco. Venimos trabajando en acciones de forestación para disminuir las temperaturas y en la difusión de cuidados básicos, como la hidratación y la protección solar. Consideramos ola de calor a un período de tres días con temperaturas superiores a los 32 grados durante el día y con noches con poca amplitud térmica, por encima de los 20 grados, lo cual impacta directamente en la salud. Por eso es fundamental avanzar en este tipo de trabajos con la comunidad”.

