Villa María: Barrio Roque Sáenz Peña recibirá al Mercado de Abaratamiento

Imagen del Mercado de Abaratamiento. (Foto: Archivo).

La Municipalidad de Villa María informó que este jueves 11 de septiembre tendrá lugar una nueva edición del “Mercado de Abaratamiento”, en este caso en barrio Roque Sáenz Peña.

La iniciativa, impulsada por la secretaría de Educación, tendrá lugar en calle Estados Unidos 840 de 9,30 a 13 horas.

Allí se comercializarán carnes de pollo, cerdo, vaca y pescado, frutas y verduras, quesos, panificados, productos de almacén y alimentos sin TACC. En la ocasión también se realizará un Eco-Canje de plantines.

Cabe recordar que la iniciativa busca acercar productos frescos y saludables a las familias de la ciudad, a precios accesibles y ofrecidos por productores locales.

