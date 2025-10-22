Villa María: “Argentina merece un rumbo distinto”, afirmó Schiaretti

El candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti (Provincias Unidas) expresó este martes en Villa María que “Argentina merece un rumbo distinto: más trabajo, más obras y más oportunidades para todos. Por eso, desde Provincias Unidas les pedimos que nos acompañen, para llevar experiencia de gestión, resultados concretos y sensatez al Congreso de la Nación”.

Schiaretti participó de actividades de cierre de campaña para los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre. Al frente de una alianza que reúne a radicales, macristas y partidos provinciales de origen peronista, el ex gobernador de la Provincia volvió a insistir en su propuesta de retenciones cero “permanentes”: “Son fundamentales para el interior productivo. Esos recursos que no vinieron significan muchas cosas que no pudimos hacer en estos años: podrían haberse usado para más trabajo y desarrollo”.

Agregó que “cada peso que no vuelve es una oportunidad perdida para que los productores reinviertan y generen empleo y crecimiento en nuestra provincia”. De la actividad también tomaron parte el gobernador Martín Llaryora, el intendente Eduardo Accastello, y la legisladora provincial y candidata a diputada nacional, Verónica Navarro Alegre.

Luego se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y los acuerdos de salvataje con Estados Unidos: “Estamos viviendo tiempos extraños. ¿Quién se hubiese imaginado al Tesoro de Estados Unidos vendiendo dólares en Argentina? A pesar de toda la ayuda que recibió el Gobierno Nacional, no pueden dar soluciones reales a la gente. Los vecinos no llegan a fin de mes, los comercios no venden y el gobierno sigue aplicando hachazos sin sentido. Gobernar con crueldad no funciona”.

Por otro lado, planteó que “las obras que no hace el gobierno nacional, las hacemos nosotros. Hoy junto al Gobernador Martín Llaryora y el intendente Eduardo Accastello, estuvimos en la Ruta Nacional 158, entre la Autopista 9 y la ciudad de Villa María. En ese tramo se está trabajando en la duplicación de calzada, transformando esta ruta en una autovía. Es una obra muy importante para Villa María, ya que prioriza la seguridad vial de los cordobeses y, al mismo tiempo, facilita que la producción de la región fluya con más eficiencia, impulsando el desarrollo de toda la zona. Queremos llevar al Congreso esta visión de país: federal, con energía puesta en la producción, el trabajo y el crecimiento de cada región”.

