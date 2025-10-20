Conéctate con nosotros

Villa María: Detuvieron a una mujer de 43 años por el ataque a balazos a una adolescente de 15

La mujer detenida, involucrada en la causa donde se investiga un ataque a balazos a un adolescente de 15 años. (Foto: Gentileza Puntal Villa María).

Una mujer de 43 años fue detenida este lunes en Villa María por encontrarse presuntamente vinculada con el ataque a balazos de una adolescente de 15. Efectivos de la Policía Caminera concretaron la aprehensión de la acusada en el cruce de las calles España y Bulevar Argentino, de barrio Trinitarios.

La implicada, que es madre de uno de los adolescentes arrestados en ocasión del ataque a la chica de 15 años, tenía una orden de captura vigente, cuya medida había sido ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N°2 a cargo de Juliana Companys y se debe a una imputación por el delito de amenazas coactivas.

La mujer, que fue detenida cuando se viajaba a bordo de un colectivo, fue derivada a la sede policial y se encuentra a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación a fin de esclarecer los hechos.

Las investigaciones forman parte de la averiguación de un violento hecho ocurrido el sábado 27 de septiembre por la noche por la noche en barrio Francisco García. Ese día, una adolescente de 15 años resultó herida de bala en el cuello tras ser atacada por un grupo de jóvenes que se desplazaban en motocicletas.

La víctima recibió asistencia inmediata en un centro de salud local. Allí se recuperó favorablemente y, pese a la gravedad de lo sucedido, recibió el alta médica pocas horas después. El ataque se produjo cuando la adolescente, junto a una amiga de la misma edad, fue perseguida y hostigada por al menos seis jóvenes.

Días después del suceso, fueron ordenados allanamientos en cinco viviendas ubicadas en los barrios Los Olmos, Las Playas, Nicolás Avellaneda y 400 Viviendas. En el marco de esos procedimientos fueron aprehendidos tres adolescentes de 16 años. A todos se les imputó el delito de homicidio en grado de tentativa por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores.

