Villa del Totoral: Limia presentó el libro “Córdoba en la vitrina global”

El legislador provincial Leonardo Limia (Hacemos Unidos por Córdoba, HUxC) presentó en Totoral el libro “Córdoba en la vitrina global”. La actividad fue organizada por el peronismo de esa localidad del Norte cordobés. El libro ya fue presentado en Córdoba Capital; Colón; Punilla y la Feria del Libro de Buenos Aires.

Según informa un comunicado de prensa, además de Limia, el libro es de autoría de Cristian Baquero Lazcano y Mariano Escobar. El trabajo “reconstruye la importancia de la “Marca Córdoba” y los fundamentos de la misma vinculados a la identidad, hitos históricos e idiosincrasia cordobesa”. Fue publicado por la editorial cordobesa Tinta Libre.

“La marca es un concepto político que se sustenta en el ‘Modelo Córdoba’ como forma de gestión . Recupera la historia y el sentir de Córdoba y los cordobeses”, manifestó el legislador.

Agregó que “cada presentación del libro es una oportunidad para llegar a municipios y comunas y charlar con vecinos en cercanía. Hoy llegamos al Norte para llevarnos sus aportes y sus vivencias”.

La temática despierta interés y debate en el interior provincial donde muchos corredores y ciudades están en proceso de implantación de lo que se denomina su “marca destino turístico” y “marca territorio”. Además, cada evento permite visibilizar las actividades distintivas de cada región.

En Totoral acompañaron la presentación, los vocales de la Agencia Córdoba Joven Juan Amuchastegui y Jonatan Palomeque Farfán; Alberto Alaluf, director de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno; Sonia Flores, Tribuna de cuentas municipal de Totoral; Raul Latimori e Ilian Argañaraz, ex legisladores; Horacio Becerra ex jefe comunal de Los Mistoles; y “Cacho” De Lucca ex intendente de Totoral.

