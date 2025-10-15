Conéctate con nosotros

Villa Carlos Paz: Reclaman información sobre la obra del nuevo hospital provincial

El legislador provincial, Walter Gispert (Frente Cívico).

El legislador provincial por el departamento Punilla, Walter Gispert (Frente Cívico), presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Córdoba solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre el estado actual del proyecto de construcción del nuevo hospital provincial en Villa Carlos Paz.

“El pedido se fundamenta en la necesidad de brindar claridad y transparencia respecto de una obra anunciada con gran expectativa por la comunidad, pero que hasta el momento carece de definiciones concretas tras el rechazo del predio inicialmente propuesto, ubicado en cercanías del Centro Ambiental”, explica el comunicado de prensa del legislador juecista.

Agrega que “en el proyecto, Gispert solicita que el Ejecutivo explique qué medidas se adoptaron tras el rechazo del terreno original, e informe si existen avances en las etapas de planificación, diseño, licitación, adjudicación, financiamiento o ejecución. Asimismo, se requiere conocer si se ha mantenido comunicación con la Municipalidad de Villa Carlos Paz y si ya se ha determinado un nuevo terreno para la construcción”.

“El anuncio del nuevo hospital provincial generó una expectativa enorme entre vecinos, profesionales de la salud y organizaciones sociales. Sin embargo, la falta de información sobre la ubicación definitiva y el avance del proyecto ha generado preocupación. Es importante que el Gobierno provincial brinde respuestas claras”, sostuvo Gispert.

El legislador señaló además que la salud pública en Punilla necesita infraestructura moderna y accesible, y que la concreción de un nuevo hospital en Villa Carlos Paz “es una demanda legítima que no puede quedar en promesas”.

