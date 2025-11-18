Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires

Villa Carlos Paz presentó este lunes la programación teatral que ofrecerá durante el verano 2025/2026, en un encuentro realizado en el Teatro Picadero, en pleno corazón de Buenos Aires. El lanzamiento reunió a artistas, productores, autoridades y medios, que conocieron de primera mano los títulos que integrarán la cartelera de la tradicional plaza cordobesa.

La presentación fue una iniciativa de la Agencia Córdoba Turismo, junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que permitió dar a conocer la programación que se ofrecerá este verano en una de las plazas teatrales más importantes del país. En ese contexto, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el impacto que la actividad escénica tiene para la provincia. “Para nosotros es un gran orgullo estar acá. Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico”, señaló.

Además, sostuvo: “Córdoba decidió no aflojar. Por eso le agradecemos a cada productor que arriesga, invierte. Y también a ustedes, los artistas, que son parte esencial del verano cordobés”.

La temporada de verano llegará con una cartelera amplia y diversa. Entre los espectáculos anunciados figuran “El cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika y Fabio Aste; “Filómena Marturano”, dirigida por Adrián Vocos; y el show de stand up “Ridículas”.

También habrá nuevos estrenos como “Corto-circuito”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; la comedia “Ni media palabra”, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez; y “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

La grilla se completa con el espectáculo folklórico “Trum Malambo”; la propuesta humorística “Caos de risa”, del “Flaco” Pailos y Carla Dogliani; y “FloriGononal – Humor con efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal.

En el marco del lanzamiento, algunos de los protagonistas compartieron sus sensaciones de cara al verano. “‘Ni media palabra’ es una obra que disfrutamos mucho hacer y creemos que va a conectar muy bien con la gente”, expresó Nicolás Cabré.

Por otro lado, Claribel Medina sostuvo: “Para mí es un privilegio regresar con una comedia como ‘Es complicado’. Formar parte de esa dinámica entre artistas y espectadores es algo que siempre te impulsa a dar lo mejor”.

“Siempre hay un público fiel, atento, que disfruta cada función. Estamos muy contentos con esta nueva temporada y con la posibilidad de reencontrarnos con la gente”, agregó Mariano Martínez.

De esta manera, los distintos elencos coincidieron en que tanto Villa Carlos Paz como la provincia de Córdoba se consolidan, año tras año, como uno de los puntos más convocantes del país durante la temporada de verano, no solo por su oferta teatral sino por la combinación única de atractivos turísticos, entorno natural, y una agenda cultural en permanente crecimiento.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz, Pablo Sittoni, destacó: “Carlos Paz es hoy un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el sector público y privado impulsa una industria teatral vibrante y de calidad. Esta nueva programación confirma que la plaza sigue creciendo, diversificándose y ofreciendo espectáculos de primer nivel”.

Con esta presentación, Villa Carlos Paz promete una temporada con una intensa actividad artística y un flujo turístico sostenido, ratificando su papel como uno de los destinos más convocantes del país. Sebastián Boldrini Secretario de turismo e innovación, cultura y deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, resaltó: “Estamos preparados para recibir una nueva temporada, con propuesta fuerte que combina cultura, entretenimiento y servicios de calidad. Nuestro objetivo es que cada visitante viva una experiencia inolvidable y quiera volver”.

Así, comienza a tomar forma un verano que promete ser uno de los más vibrantes y convocantes de los últimos años.

