Villa Carlos Paz: Luego de los cuestionamientos, celebran que el gobierno haya cambiado la ubicación del Hospital Regional

El edificio de la Legislatura Unicameral de Córdoba.

Los legisladores provinciales opositores José Alberto Bría (UCR) y Walter Gispert, celebraron que el gobierno haya reconocido la inconveniencia de construir el futuro Hospital Regional de Villa Carlos Paz, en una zona lindante con un basural a cielo abierto y donde funciona la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Ambos legisladores habían cuestionado que el centro de salud se levantara en ese lugar y reclamado un cambio de ubicación.

Bría sostuvo que “era fundamental que el Gobierno revea esta situación, porque no se podía pensar en instalar un hospital junto a un basural a cielo abierto. Celebramos que hayan dado marcha atrás, pero vamos a seguir atentos para que la obra se concrete en un lugar adecuado y realmente accesible a toda la región”.

En tanto, Gispert agregó que “este es un triunfo de la responsabilidad institucional. El hospital es una necesidad urgente, pero debe construirse en condiciones dignas, seguras y sostenibles, pensando en el presente y el futuro de los vecinos de Villa Carlos Paz y Traslasierra”.

Señala el comunicado de prensa de los legisladores, que “la rectificación se produjo gracias a la insistencia y el seguimiento constante de la oposición, que alertó sobre los riesgos de la ubicación inicial y defendió la construcción del hospital en un lugar adecuado y seguro para toda la comunidad”.

El Ejecutivo, en tanto, planteó que “la decisión se tomó tras un análisis que contempló aspectos ambientales, sanitarios, geográficos y técnicos” y ratificó “la necesidad de construir el nuevo hospital de complejidad media en Villa Carlos Paz, para dar respuesta al crecimiento demográfico y a la demanda sanitaria de la región. El centro de salud tendrá especialidades clave como traumatología, accidentología, obstetricia, salud mental, pediatría y cirugía, y se articulará con los servicios del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y el Hospital Provincial Domingo Funes”.

