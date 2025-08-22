Villa Carlos Paz: Luego de los cuestionamientos, celebran que el gobierno haya cambiado la ubicación del Hospital Regional

Los legisladores provinciales opositores José Alberto Bría (UCR) y Walter Gispert, celebraron que el gobierno haya reconocido la inconveniencia de construir el futuro Hospital Regional de Villa Carlos Paz, en una zona lindante con un basural a cielo abierto y donde funciona la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Ambos legisladores habían cuestionado que el centro de salud se levantara en ese lugar y reclamado un cambio de ubicación.

Bría sostuvo que “era fundamental que el Gobierno revea esta situación, porque no se podía pensar en instalar un hospital junto a un basural a cielo abierto. Celebramos que hayan dado marcha atrás, pero vamos a seguir atentos para que la obra se concrete en un lugar adecuado y realmente accesible a toda la región”.

En tanto, Gispert agregó que “este es un triunfo de la responsabilidad institucional. El hospital es una necesidad urgente, pero debe construirse en condiciones dignas, seguras y sostenibles, pensando en el presente y el futuro de los vecinos de Villa Carlos Paz y Traslasierra”.

Señala el comunicado de prensa de los legisladores, que “la rectificación se produjo gracias a la insistencia y el seguimiento constante de la oposición, que alertó sobre los riesgos de la ubicación inicial y defendió la construcción del hospital en un lugar adecuado y seguro para toda la comunidad”.

El Ejecutivo, en tanto, planteó que “la decisión se tomó tras un análisis que contempló aspectos ambientales, sanitarios, geográficos y técnicos” y ratificó “la necesidad de construir el nuevo hospital de complejidad media en Villa Carlos Paz, para dar respuesta al crecimiento demográfico y a la demanda sanitaria de la región. El centro de salud tendrá especialidades clave como traumatología, accidentología, obstetricia, salud mental, pediatría y cirugía, y se articulará con los servicios del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y el Hospital Provincial Domingo Funes”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.