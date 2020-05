Villa Carlos Paz: las actividades que pueden funcionar y las que no

El detalle de actividades autorizadas en Villa Carlos Paz, es el siguiente:

Comercios

# Comercios de provisión de productos indispensables: Supermercados, mercados, despensas, carnicerías, verdulerías, proveedores de alimentos, farmacias, ferreterías y negocios de proximidad.

Horario: 8.00 a 19.00hs (Son los que ya venían trabajando)

# Comercios de rubros generales, pago de servicios e impuestos, transacciones y todo negocio que involucren la atención de personas, ya sea con salida a la vía pública o dentro de galería comercial. Limitando la cantidad de empleados.

Horario: 14.00 a 20.00hs de lunes a viernes y 8.00 a 13.00hs los sábados. Deben poner personal en el ingreso para controlar la cantidad de gente.

#Las Peluquerías podrán abrir con la posibilidad de tener 1 cliente y un empelado o trabajador cada 10 metros cuadrados de superficie. Sin gente en espera.

Horario: de 14:00 a 20:00hs de lunes a viernes y de 8:00 a 13:00hs los sábados.

#Agencias de juego y quinielas: Una persona de atención y un cliente por vez en el comercio.

Horario: de 9:00 a 19:00hs.

Quienés pueden concurrir

En todos estos rubros, la concurrencia de los clientes debe ser según el siguiente esquema

DNI terminados en números pares: las fechas pares del mes (12, 14, 16, 18 etc)

DNI terminados en números impares: las fechas impares del mes (11, 17, 19 etc)

Servicios Profesionales

# Escribanos, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores, corredores inmobiliarios, martilleros y gestores.

Horario de 8.00 a 16.00hs de lunes a viernes. Pueden abrir 2 días a la semana y 2 clientes por hora.

Atención con distanciamiento social y prohibición de cualquier contacto personal. Debe fomentarse el trabajo a distancia (videollamadas y comunicaciones telefónicas).

# Psicólogos y nutricionistas

Horario de 7.00 a 16.00hs de lunes a viernes. Pueden abrir 2 días a la semana, 1 persona por hora.

Obras Privadas

# Obras privadas: Se permitirá el trabajo en lugares donde no haya personas habitando. Si una obra fue paralizada en el aislamiento debe tramitarse un nuevo permiso de trabajo en la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad. Se deberán alternar las actividades para que no confluyan allí por ejemplo: albañiles, con colocadores de aberturas o plomeros. Sólo trabajadores locales, hasta un máximo de 5 personas y con una distancia mínima de 2 metros. Cambiador para poder tener ropa de traslado y ropa de obra. No se permiten los “asados” de obra.

Horario: de 8.00 a 14.00hs de lunes a viernes.

Bancos y reparticiones Públicas

# Bancos, cajas de cobro municipales.

Horario: de 8.00 a 14.00hs de lunes a viernes.

Los que NO pueden trabajar

El detalle de actividades no autorizadas en Villa Carlos Paz, es el siguiente:

# Bares, restaurantes, boliches y lugares de esparcimiento como cines y teatros.

# Gimnasios y centros de entrenamiento, clubes y lugares de práctica deportiva como canchas de futbol, padel y tenis.

# Centros de estética, barberías.

# Empleados domésticos y de trabajos del hogar. En este caso siguen exceptuados de la prohibición quienes asisten a personas mayores de 60 años o con dificultades para movilizarse.

# Instituciones educativas privadas y de la primera infancia que no correspondan al calendario escolar obligatorio.

# Escuelas, academias y talleres de oficios y artes como música, danza, idiomas y otros.

# Hotelería y alojamiento rentado: sólo personal de mantenimiento básico.

# Vendedores ambulantes y artesanos

# Productores de Seguros

# Reparticiones públicas cuyos trámites se pueden realizar on line.

# No están autorizadas las actividades físicas y recreativas de ningún tipo como caminar o correr o andar en bicicleta, entre otras.

# Tampoco se autorizaron por el momento las mudanzas.

# Tampoco pueden venir a realizar trabajos en Carlos Paz profesionales con domicilio en otras ciudades por más que tengan oficinas o clientes en Carlos Paz.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.