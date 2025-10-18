Villa Carlos Paz: La Provincia anunció la construcción de un hospital de alta complejidad

El gobernador Martín Llaryora firmó el convenio para la construcción de un hospital de alta complejidad en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el departamento Punilla. La información oficial señala que “con la firma del convenio se formalizó un compromiso asumido por el mandatario con los vecinos durante una visita a la localidad en abril pasado”.

Llaryora destacó que “esta obra tiene que ser parte del futuro de Carlos Paz, para mejorar la calidad de vida. Es algo que prometimos y ahora lo vamos a iniciar”. Además, explicó que “la decisión surge de la necesidad de ampliar la cobertura de salud y evitar derivaciones a otros centros de la provincia, lo que permitirá brindar atención de mayor calidad y complejidad a los vecinos y turistas”.

El acuerdo, que también fue rubricado por el intendente Esteban Avilés y el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer, prevé equipamiento médico de última generación para fortalecer las capacidades de la salud pública en la zona.

El presupuesto oficial totaliza los 29,9 de millones de dólares, de los cuales 18,1 millones se destinarán a la obra civil y 11,5 millones al equipamiento.

Durante su alocución, el gobernador dijo que “en Córdoba se demuestra que el trabajo conjunto es posible: Más allá de cómo pensemos, podemos estar sentados hoy aquí, ayudando a que Córdoba y Carlos Paz no paren”. En esa misma línea, valoró que “el esfuerzo conjunto permite concretar obras clave para los vecinos”.

En tanto, Pieckenstainer, indicó que “venimos a celebrar el convenio de la futura obra del hospital regional de Villa Carlos Paz, diseñado para brindar una atención completa a los vecinos de la ciudad y la zona de Punilla Sur. Con consultorios, unidad de pediatría, diagnóstico por imágenes, cirugía, obstetricia y una nueva terapia intensiva”.

El intendente Avilés, por su parte, resaltó que en este contexto que se vive a nivel nacional “es muy gratificante tener un Estado presente, que acompaña y que sabe las necesidades de los vecinos”.

El proyecto edilicio comprende una superficie cubierta de 7.100 m2, con áreas de internación (21 habitaciones), unidades de cuidados críticos, consultorios externos (20 unidades), guardia médica y emergencias para adultos y pediátricas; y diagnóstico por imágenes. Incluye también laboratorios, servicio de hemoterapia, centro quirúrgico con quirófanos, centro obstétrico, unidades de trabajo de parto y recuperación (UTPR), farmacia, central de esterilización, administración y servicios generales, entre otras prestaciones.

Señala el comunicado de prensa del gobierno que “la infraestructura sanitaria permitirá atender una población estimada de más de 90.000 habitantes, beneficiando a Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Las Jarillas, Tanti, San Roque, Cuesta Blanca, Cabalango, Icho Cruz y Bialet Massé”.

