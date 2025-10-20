Conéctate con nosotros

Villa Carlos Paz: Gispert pidió explicaciones por el cierre de un destacamento policial

El legislador provincial, Walter Gispert (Frente Cívico).

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico) presentó un pedido de informe en la Legislatura de la Provincia de Córdoba para que el Poder Ejecutivo detalle la situación actual de la base operativa de la Policía en barrio Colinas, de la ciudad de Villa Carlos Paz.

La iniciativa busca confirmar si efectivamente se dispuso el retiro o cierre del destacamento y cuáles fueron los motivos que llevaron a esa decisión. Además, solicita información “sobre posibles limitaciones estructurales, presupuestarias o de personal que pudieran haber afectado su funcionamiento, y si se trata de una medida transitoria dentro de una reorganización operativa de la fuerza”.

Gispert también requirió conocer qué “acciones se están llevando adelante para garantizar la seguridad de los vecinos en caso de que la dependencia permanezca inactiva, y si existen planes de refuerzo de patrullaje o coordinación con otras unidades policiales de la zona”.

El legislador fundamentó su pedido “en la preocupación generada por trascendidos y publicaciones periodísticas que dan cuenta del retiro del destacamento, así como por recientes hechos delictivos ocurridos en la ciudad, entre ellos un violento asalto a una pareja de adultos mayores en calle Mitre, donde incluso se habría mencionado la presunta participación de un efectivo policial”.

“Queremos información clara y oficial. La ciudadanía necesita saber qué medidas se están tomando para asegurar la cobertura policial y la tranquilidad de los vecinos de Colinas y sectores aledaños”, sostuvo Gispert.

