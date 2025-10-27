Villa Belgrano: Se realiza un encuentro de coros

El próximo viernes 31 de octubre, a las 18:00, en el salón de la Escuela Primaria Ricardo Palma, (D“Alembert esquina Gauss, del barrio Villa Belgrano, en Córdoba Capital), se realizará el Primer Encuentro de Coros.

Participarán los coros “Voces con voces”, dirigido por Sandra Leoni; “La aldea”, dirigido por Adrián Chao; y Escuela Juan Mantovani, dirigido por Lucas Zanetti.

Al finalizar el encuentro, se realizará un sorteo entre las madres presentes para homenajearlas por la reciente celebración del “Día de la Madre”.

La actividad cuenta con la organización de la nueva conducción del Centro Vecinal del Barrio Villa Belgrano a través de su Comisión de Cultura y Educación.

El comunicado de prensa señala que “es un encuentro celebratorio con los vecinos y con la comunidad educativa en una de las escuelas más antiguas del barrio” y que tiene como uno de sus objetivos “el encuentro con la comunidad para incentivar la formación de un coro de nuestro barrio, actividad que permita que todos y todas podamos incluirnos y participar”.

